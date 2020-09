Trabajadores del Cullen se manifestaron en contra del bono para salud

Un grupo de trabajadores de la salud, enfermeros y administrativos del Hospital Cullen, se manifestaron frente al edificio, mostrando su rechazo al bono en negro que otorgó el Gobierno provincial y que fue convalidado por UPCN y ATE. Ellos quieren un aumento en blanco y que esté en sintonía con el sacrificio que vienen realizando desde el comienzo de la pandemia.

enfermeros reclamo cullen 1.jpg Reclamos trabajadores Cullen. UNO Santa Fe

enfermeros reclamo cullen 3.jpg Reclamos trabajadores Cullen. UNO Santa Fe

Un enfermera con más de 34 años de servicio dijo: "Si bien siempre los gremios nos han dado salarios inconsultos e insuficientes, esta vez fueron más allá, porque nos dan un bono que no es salario, sino una limosna en este contexto de pandemia. Estamos indignados, los delegados nunca nos consultaron en la decisión. Al percibir el bono no tendremos remuneración salarial, sino un arreglo entre UPCN y ATE, que nos sigue cobrando una cuota societaria pero que hacen sus propios arreglos con el gobierno, sin tener en cuenta a los trabajadores. No nos esperábamos que nos hicieran esto".

enfermeros reclamo cullen 2.jpg Reclamos trabajadores Cullen. UNO Santa Fe

"El gobierno no se tiene que olvidar que los trabajadores de salud: médicos, enfermeros, son la mayoría de las personas que hoy están contagiados con Covid-19 y si no los cuidan o se quedan sin ese personal, ¿quién va a atender a la gente? Nosotros lo que exigimos es un reconocimiento real, no un bono. Una paritaria que reconozca el tipo de sacrificio que hace el personal", manifestó otros de los presentes en el lugar.