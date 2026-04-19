El diagnóstico de una orientadora familiar que recorre Santa Fe: "Lo que les falta a los chicos es presencia adulta de verdad"

La licenciada en Orientación Familiar, Yanina Cossime, recorre la provincia de Santa Fe dando charlas sobre bullying y advierte que la comunicación en la familia es la herramienta más poderosa para proteger a niños y adolescentes.

En un contexto marcado por la conmoción que generó el ataque armado en una escuela de San Cristóbal y la ola de amenazas de tiroteos en establecimientos educativos de Santa Fe y Santo Tomé , la prevención de la violencia escolar volvió a instalarse en el centro del debate. Desde hace tiempo, Yanina Cossime viene trabajando en ese terreno: recorre localidades del interior santafesino brindando charlas sobre bullying, con una propuesta que apunta a transformar la preocupación en acción concreta.

"A veces los grandes nos quedamos en la preocupación, en pensar: 'Uy, mira qué está pasando, los chicos sufren, cuántas cifras, que siete de cada diez chicos sufren violencia'... Pero nos quedamos en eso", señaló Cossime a UNO Santa Fe. Su propuesta apunta precisamente a romper esa inercia: entender qué es el bullying, cómo prevenirlo y qué acciones concretas pueden tomar los adultos .

Para ello, la especialista —autora del libro Entender, prevenir y restaurar— subraya que el primer paso es distinguir el bullying de otras formas de conflicto entre pares. "No es un chiste, no es una cargada, no es una diferencia con un compañerito", aclaró. El bullying es, en cambio, una forma específica de violencia, reiterada en el tiempo, con intención de hacer daño y con roles sostenidos: víctima, agresor y un entorno que lo permite.

"Están también los espectadores o los cómplices, y mucho de esto pasa bajo la mirada de adultos que no lo ven, que lo minimizan o que no saben cómo intervenir", advirtió. Y agregó que las consecuencias pueden acompañar a todos los actores durante toda la vida, no solo a quien ocupa el rol de víctima.

Lo que está faltando es presencia adulta de verdad, en la familia y en las escuelas, y una relación sana entre escuela y familia. Muchas veces se ve que son enemigos Lo que está faltando es presencia adulta de verdad, en la familia y en las escuelas, y una relación sana entre escuela y familia. Muchas veces se ve que son enemigos

No solo en la escuela

Si bien el bullying se asocia habitualmente al ámbito escolar —por eso también se lo llama acoso escolar—, Cossime fue categórica: "En cualquier lugar donde haya chicos que tienen que estar ahí se puede dar". Clubes, institutos de idiomas, clases de arte, actividades deportivas: donde hay chicos, puede haber bullying.

El desafío digital: ciberbullying y grooming

Uno de los flancos más preocupantes es el de las redes sociales. La especialista advirtió que allí confluyen el ciberbullying, el grooming —acoso sexual a través de plataformas digitales—, el sexting y diversas formas de explotación sexual infantil.

"La única forma de prevenir todo lo que pasa en las redes sociales es con la presencia de adultos responsables", afirmó Cossime. Y aclaró que esa presencia no implica control sino comunicación genuina: "No para controlar. El estar, el tener los ojos puestos en ellos, pero de verdad".

Frente a una situación de riesgo concreto —como un menor siendo extorsionado con contenido sexual—, la licenciada fue precisa: llamar al 102. "Es una consulta, los grandes hacemos consultas anónimas, no nos piden información y no es una denuncia. Los niños y adolescentes también pueden llamar y los asesoran", explicó.

La entrevista completa:

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Lo que falta: presencia adulta real

Consultada sobre las carencias del sistema, Cossime no dudó: "Lo que está faltando es presencia adulta de verdad, en la familia y en las escuelas, y una relación sana entre escuela y familia. Muchas veces se ve que son enemigos".

Señaló que los docentes reciben a diario alumnos con déficit de habilidades socioemocionales que deberían haberse desarrollado en el hogar, sobrecargando así una tarea que en principio es complementaria.

"Cuando la familia no puede cumplir por X razón —a veces no quiere, a veces no puede porque no tiene herramientas o está trabajando todo el día—, caen sobre el docente tareas que no debería estar haciendo", indicó.

image Yanina Cossime. Licenciada en Orientación Familiar.

El consejo para los padres

Para aquellos padres que no saben qué hacer frente a un hijo angustiado, retraído o con miedo de ir a la escuela, el mensaje de Cossime fue claro y contundente: hablarle.

"A veces tenemos que fingir estar más seguros de lo que estamos y decirle: '¿Qué te pasa? Te quiero escuchar'", recomendó. Y subrayó que la única manera de enterarse de lo que les ocurre es abrir el diálogo: "Los chicos nos van a abrir la puerta del corazón si nos mostramos disponibles, con amor y paciencia".

Para cerrar, Cossime citó al psiquiatra y filósofo Viktor Frankl: "El hombre es hijo de su pasado, más no su esclavo, porque es padre de su futuro". Una invitación a que ninguna familia sienta que llegó tarde para empezar a construir vínculos más sólidos con sus hijos.