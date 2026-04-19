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Cansado del estado calamitoso de la ruta 11, creó el "Paseo de la fama" para visibilizar el abandono del corredor

Un transportista de San Justo decidió bautizar con nombres de políticos a los pozos más peligrosos del tramo entre Santa Fe y el norte provincial. La iniciativa se volvió viral en redes y refleja el hartazgo por el deterioro de la traza.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

19 de abril 2026 · 16:57hs
Cansado del estado calamitoso de la ruta 11, creó el Paseo de la fama para visibilizar el abandono del corredor

El estado de la ruta 11 volvió a exponer un deterioro alarmante tras las últimas lluvias, que no hicieron más que profundizar un problema estructural que, según advierten usuarios habituales, lleva años sin respuestas. En ese escenario, una protesta tan original como contundente comenzó a ganar visibilidad y a viralizarse en redes sociales.

A través de la cuenta de Instagram ruta11enemergencia1, un transportista de San Justo decidió visibilizar la problemática de una manera particular: creó el denominado “Paseo de la fama”, una intervención en la que bautiza con nombres de dirigentes políticos a los principales pozos del corredor, especialmente en el tramo que va desde la ciudad de Santa Fe hacia el norte.

Las precipitaciones recientes dejaron tramos completamente anegados entre Santa Fe y San Justo, lo que obligó a muchos automovilistas a desviarse y tomar rutas alternativas, alargando considerablemente los tiempos de viaje. En varios sectores, solo podían circular camiones y camionetas, mientras que los vehículos más bajos quedaban prácticamente imposibilitados de avanzar.

Pero más allá de los anegamientos, el problema de fondo es estructural. El corredor presenta un grado de abandono alarmante, con sectores sin banquinas, pozos profundos y un asfalto completamente deteriorado. “Es una trampa”, describen quienes transitan a diario por la zona, donde esquivar los baches muchas veces resulta imposible por la presencia de vehículos en sentido contrario.

En ese escenario, Pablo Onalume, transportista de San Justo, fue quien impulsó la iniciativa que rápidamente ganó repercusión. Armado con pintura amarilla, comenzó a marcar los pozos más peligrosos y a asignarles nombres.

“Como Hollywood tiene su Paseo de la Fama, acá vamos a tener el nuestro con los políticos. Cada pozo va a tener un responsable”, lanzó en uno de los videos que sube a la cuenta.

Así, los baches más notorios ya tienen nombre propio. Desde el presidente Javier Milei, pasando por el ministro Luis Caputo, autoridades de Vialidad Nacional, hasta figuras como Cristina Fernández de Kirchner.

La propuesta no se queda solo en la denuncia. Bonalume incluso invita a los usuarios a sacarse fotos con los “dueños” de los pozos, en una mezcla de ironía y enojo que encontró eco en miles de personas.

“Acá no hay color ni partidos políticos, todos son culpables. Nadie hizo nada por la ruta 11. Nosotros les hacemos un reconocimiento”, sostiene en otro de los registros.

La cuenta ruta11enemergencia1 ya suma cerca de 35 mil seguidores y funciona también como una herramienta de servicio: conductores envían imágenes y alertas sobre accidentes, roturas y peligros en el corredor, que luego son difundidas para advertir a otros usuarios.

Mientras tanto, la ruta 11 sigue mostrando un estado que muchos califican como calamitoso, lamentable y desastroso, con reclamos que se multiplican y una solución que, por ahora, no aparece en el horizonte.

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