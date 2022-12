https://twitter.com/unosantafe/status/1599905103578038272 SANTA FE | Los empresarios aguardan el arribo de fondos nacionales para afrontar el pago de sueldos. Se repite el escenario de incertidumbre en todo el interior del país. https://t.co/gLPL4JEjao — UNO Santa Fe (@unosantafe) December 5, 2022

Ingaramo detalló que "todavía no está la última resolución para el interior del país de los meses de noviembre que son 6.000 millones y para diciembre que son 5.850 millones. No solamente no está la resolución, sino que además no está el DNU que otorga el dinero para que el Ministerio de Transporte de la Nación libere esos fondos. Al no estar el DNU, no tenemos fecha previsible de pago".

El titular de Fatap alertó que los procesos administrativos para hacer efectivo el envío de recursos puede demorar hasta una semana: "En el medio hay un cambio de nuevo ministro de Transporte con Diego Giuliano, quien tiene claridad y está en el problema, pero la plata no aparece. Y hoy no está".

Insistió con que el nuevo escenario conflictivo se produce de forma lógica: "La Nación tiene que aportar los fondos porque el convenio marco que se firmó con la UTA establecía eso y no lo ha cumplido; como se viene incumpliendo todos los meses, en los últimos tres años, con los pagos de salario".

Acuerdo paritaritario condicionado

Como lo anticipó UNO Santa Fe, el cumplimiento del acuerdo salarial alcanzado con UTA a finales de octubre está condicionado a la llegada de los fondos nacionales y a que las provincias puedan sumar más recursos al sistema.

Así quedó plasmado en el acuerdo firmado entre Fatap y el sindicato de los choferes (UTA).

El documento determina que los incrementos para los trabajadores de corta y media distancia del interior del país (los iguala con los conductores del Amba) pero también establece que "los pagos comprometidos en el presente acuerdo serán efectuados siempre y cuando las empresas representadas por Fatap perciban efectivamente" los fondos nacionales y provinciales.

De esa forma, el documento firmado condicionó las subas salariales a que "que los Gobiernos Provinciales y/o Municipales del interior del país, aporten efectivamente al sistema de transporte de cada una de sus jurisdicciones, como mínimo y en forma adicional a los aportes que a la fecha realizan o tengan previsto realizar, un monto igual al que desembolse el Ministerio de Transporte de la Nación".