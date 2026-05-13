Voraz incendio en la planta de Vicentin en Ricardone: no hubo heridos ni riesgo tóxico

El fuego se desató durante la noche del martes. Desde la empresa confirmaron que no se han producido víctimas ni heridos y toda la dotación que se encontraba en planta fue evacuada y puesta a inmediato resguardo

Un incendio de gran magnitud se desató este martes por la noche en la planta de Vicentin ubicada en la localidad de Ricardone y obligó a desplegar un importante operativo de emergencia con participación de bomberos voluntarios y zapadores de toda la región. Las llamas comenzaron cerca de las 22 y pudieron ser controladas durante la madrugada, gracias al rápido accionar de las dotaciones que trabajaron intensamente para evitar la propagación del fuego. Según informaron desde la empresa y confirmó el secretario de Protección Civil de Santa Fe , Marcos Escajadillo , no se registraron heridos ni víctimas, y tampoco hubo afectación por toxicidad en los barrios cercanos.

Se incendió una planta industrial de Vicentin en Ricardone, Santa Fe. Los bomberos ya pudieron controlar el fuego y hay alerta por la presencia de material tóxico en la zona. Vía @anytramontini pic.twitter.com/m8ZOUTcqqx

Desde el directorio de la Nueva Vicentin Argentina informaron que tras detectarse el fuego “de inmediato se activaron los protocolos internos de seguridad y acudieron varias dotaciones de bomberos de las localidades de Ricardone y San Lorenzo; como consecuencia de este rápido y efectivo accionar no se han producido víctimas ni heridos y toda la dotación que se encontraba en planta fue evacuada y puesta a inmediato resguardo”.

Actualmente, el sector afectado, según publicaron desde la empresa en su segundo comunicado, se encuentra aislado del resto de la planta mientras se realizan tareas de enfriamiento e inspección para evaluar el alcance de los daños materiales y planificar una normalización gradual de las actividades.

Desde el Directorio de la firma agradecieron el trabajo intenso de las numerosas dotaciones de bomberos de la región —incluyendo personal de Ricardone, San Lorenzo, Capitán Bermúdez, Oliveros, Timbúes, Rosario y Pérez—, así como la solidaridad de las empresas vecinas del cordón agroindustrial y del gremio, quienes colaboraron con insumos para contener la emergencia.

"En la medida que dispongamos de mayores precisiones continuaremos informando a toda la comunidad de la evolución del estado de situación y la valoración de los daños y afectación material provocada por el siniestro", concluyeron en la última misiva que difundieron.

El secretario de Protección Civil de la provincia de Santa Fe, Marcos Escajadillo, confirmó en Antes de salir (El Tres) que el gran incendio desatado este último martes por la noche en la planta de la empresa Vicentin, fue sofocado de manera exitosa durante la madrugada. El funcionario destacó el trabajo conjunto de múltiples dotaciones de bomberos de la región y llevó tranquilidad al asegurar que no se registraron víctimas ni hubo afectación por toxicidad en los barrios aledaños.

Las llamas comenzaron alrededor de las 22 en las instalaciones de la cerealera. Ante la magnitud del foco ígneo, se activó de inmediato el protocolo interno de la firma y se convocó a los bomberos zapadores y voluntarios de San Lorenzo, además de sumar a la regional de bomberos.

Según detalló Escajadillo, el siniestro obligó a rediagramar el dispositivo del operativo Cosecha, lo que implicó realizar cortes de tránsito y reordenar la circulación de camiones en la zona.

Sin embargo, el esfuerzo central de los brigadistas estuvo puesto en contener el avance del fuego y proteger a la comunidad local. “Afortunadamente no tuvimos que lamentar heridos ni afectación a los barrios que están cercanos”, subrayó el secretario de Protección Civil.

“Todo este trabajo que se realizó ayer fue ejercitado en distintos simulacros que venimos realizando con la Cámara de Comercio de San Lorenzo y las distintas empresas de las terminales portuarias”, destacó.