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Industriales de Santa Fe salieron a respaldar el reclamo universitario en plena marcha federal

Sectores empresarios vinculados a la industria y la construcción expresaron su apoyo a la universidad pública en el marco de la nueva Marcha Federal Universitaria. Advirtieron sobre el impacto del desfinanciamiento educativo y destacaron el rol estratégico de las universidades en el desarrollo productivo.

12 de mayo 2026 · 16:23hs
Industriales de Santa Fe salieron a respaldar el reclamo universitario en plena marcha federal

Industriales de Santa Fe salieron a respaldar el reclamo universitario en plena marcha federal

Mientras miles de estudiantes, docentes, investigadores y trabajadores universitarios se movilizan este martes en Santa Fe y distintas ciudades del país en defensa de la educación pública, sectores empresarios comenzaron a expresar públicamente su respaldo al reclamo universitario.

Una de las manifestaciones más fuertes llegó desde la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe), entidad que nuclea a cámaras fabriles de toda la provincia y que difundió un comunicado en apoyo al financiamiento del sistema universitario, la ciencia y la investigación.

“Hoy, universidades públicas de todo el país se movilizan en una nueva Marcha Federal Universitaria para reclamar por el financiamiento del sistema educativo, la ciencia y la investigación argentina. Desde la Federación Industrial de Santa Fe creemos que no hay desarrollo productivo posible sin educación pública, innovación y formación de profesionales”, señalaron desde la entidad.

El pronunciamiento se da en simultáneo con la movilización que en la ciudad de Santa Fe partió desde las inmediaciones de Telefe Santa Fe —ex Canal 13— y avanza por Bulevar Pellegrini hacia el Rectorado de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), donde se realizará el acto central de la jornada.

La marcha se desarrolla bajo la consigna “La universidad no se apaga” y tiene como eje principal el reclamo por la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, además de la recomposición salarial y mayores recursos para sostener las actividades académicas, científicas y de extensión.

En ese contexto, desde Fisfe remarcaron que las universidades públicas cumplen un rol clave en el entramado productivo argentino.

“La universidad pública es una herramienta estratégica para el crecimiento de la industria y del país”, afirmaron.

El respaldo empresarial cobra relevancia en medio de un escenario económico complejo, marcado por la caída del consumo, la apertura importadora y el freno de la obra pública, factores que afectan tanto al sector industrial como a la construcción.

En términos políticos, el apoyo también representa una señal significativa. No se trata de una organización menor ni vinculada históricamente a sectores universitarios o sindicales, sino de una de las principales entidades empresarias de Santa Fe, con representación de cámaras industriales de toda la provincia.

La comunidad universitaria de Santa Fe vuelve a las calles para exigir salarios dignos y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento

El reclamo universitario viene creciendo desde hace meses y ya derivó en paros docentes, clases públicas, abrazos simbólicos y distintas actividades de visibilización en universidades de todo el país.

Desde la comunidad universitaria advierten que el ajuste presupuestario impacta directamente sobre salarios, infraestructura, investigación científica y becas estudiantiles.

En las últimas semanas, autoridades de la UNL y de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) alertaron sobre la falta de partidas para infraestructura, programas de investigación y extensión, además del deterioro salarial que atraviesan docentes y trabajadores universitarios.

Un informe elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UNL reveló que entre 2023 y 2025 el salario docente universitario perdió un 35,7 por ciento de poder adquisitivo, mientras que el financiamiento universitario cayó casi un 29 por ciento en términos reales.

En ese escenario, la movilización de este martes volvió a sumar apoyos de distintos sectores sociales, políticos y ahora también empresariales, en defensa de uno de los sistemas educativos públicos más valorados del país.

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