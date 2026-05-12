Uno Santa Fe | Santa Fe | Alto Verde

"No decidan sin nosotros": Alto Verde exige una mesa de diálogo por el futuro del Puente Palito

Tras el proyecto para desmantelar la estructura por riesgo de derrumbe, la Red de Instituciones del distrito costero exigió una mesa de diálogo. Recuerdan que el viaducto, construido en 1962, es patrimonio cultural y símbolo de la identidad de sus familias.

12 de mayo 2026 · 19:28hs
No decidan sin nosotros: Alto Verde exige una mesa de diálogo por el futuro del Puente Palito

"No decidan sin nosotros": Alto Verde exige una mesa de diálogo por el futuro del Puente Palito

La propuesta de desmantelar el histórico "Puente Palito" en el ingreso a Alto Verde encontró una firme respuesta en la orilla opuesta al centro santafesino. La Red de Instituciones del distrito costero manifestó su malestar ante la posibilidad de que se avance con una demolición sin una consulta previa a la comunidad que nació y creció junto a esa estructura.

Claudio Monzón, referente del sector, fue el encargado de llevar el reclamo al Concejo Municipal y a la Comisión de Patrimonio. “Pedimos que nos inviten a una mesa de diálogo. Nosotros siempre pasamos por acá, vivimos acá. El Puente Palito se resiste a lo que va a pasar con él”, sentenció, reflejando el vínculo emocional que une a los vecinos con el viaducto.

LEER MÁS: Proponen desmantelar el "Puente Palito" por riesgo de derrumbe y transformarlo en un paseo náutico

Puente palito 3.jpg
"No decidan sin nosotros": Alto Verde exige una mesa de di&aacute;logo por el futuro del Puente Palito.

"No decidan sin nosotros": Alto Verde exige una mesa de diálogo por el futuro del Puente Palito.

Un símbolo de identidad y esfuerzo familiar

Para los habitantes de Alto Verde y el paraje La Boca, el puente no es solo hierro y hormigón en mal estado; es un monumento al esfuerzo de sus antepasados:

Construcción colectiva: los vecinos recuerdan que en 1962, padres y abuelos de los actuales residentes trabajaron activamente en su edificación.

Hito histórico: su inauguración marcó un antes y un después para el distrito, poniendo fin a la era en la que el cruce hacia la ciudad dependía exclusivamente de las canoas.

Patrimonio legal: Monzón recordó que la estructura está protegida por la Ordenanza Municipal 12.784, que lo ratifica como patrimonio cultural de la ciudad y la provincia.

Críticas a la falta de mantenimiento

Si bien la comunidad reconoce que el estado de la estructura es crítico, cuestionan que se llegue a la instancia de demolición por la inacción estatal de décadas. “Esto lo hubiesen hecho (el mantenimiento) hace mucho tiempo; se ve que hay alguna traba”, expresó Monzón, sugiriendo que el abandono fue una decisión política que ahora desemboca en el riesgo de derrumbe.

Para los vecinos, el Puente Palito tiene un potencial turístico que nunca fue explotado por las autoridades y temen que, bajo la excusa de la seguridad, se pierda una parte fundamental de la memoria de Santa Fe.

El pedido a la política

La Red de Instituciones espera una convocatoria formal para exponer su postura antes de que el proyecto de la concejala Battistutti avance en el recinto. El mensaje es contundente: cualquier solución, ya sea de desmantelamiento parcial o puesta en valor, debe ser consensuada con quienes habitan el distrito.

Alto Verde puente palito vecinos diálogo símbolo
Noticias relacionadas
Laura Tarabella, rectora de la UNL, encabezó la marcha universitaria en Santa Fe.

La rectora de la UNL lideró la marcha en Santa Fe y fue tajante: "Ya son 203 días sin implementación de la ley y no podemos permitirlo"

Masiva marcha universitaria en Santa Fe contra el gobierno nacional: denunciaron la ruptura del acuerdo democrático

Masiva marcha universitaria en Santa Fe contra el gobierno nacional: denunciaron "la ruptura del acuerdo democrático"

Industriales de Santa Fe salieron a respaldar el reclamo universitario en plena marcha federal

Industriales de Santa Fe salieron a respaldar el reclamo universitario en plena marcha federal

un experto explica por que aparecen serpientes en la costanera de santo tome y que hacer al encontrarlas

Un experto explica por qué aparecen serpientes en la costanera de Santo Tomé y qué hacer al encontrarlas

Lo último

Pullaro volvió a reclamar el fin de las retenciones en la apertura de TodoLáctea 2026

Pullaro volvió a reclamar el fin de las retenciones en la apertura de TodoLáctea 2026

Persianas bajas: Santa Fe sumó 50 locales comerciales vacíos en seis meses y ya son 1.000 en toda la ciudad

Persianas bajas: Santa Fe sumó 50 locales comerciales vacíos en seis meses y ya son 1.000 en toda la ciudad

La rectora de la UNL lideró la marcha en Santa Fe y fue tajante: Ya son 203 días sin implementación de la ley y no podemos permitirlo

La rectora de la UNL lideró la marcha en Santa Fe y fue tajante: "Ya son 203 días sin implementación de la ley y no podemos permitirlo"

Último Momento
Pullaro volvió a reclamar el fin de las retenciones en la apertura de TodoLáctea 2026

Pullaro volvió a reclamar el fin de las retenciones en la apertura de TodoLáctea 2026

Persianas bajas: Santa Fe sumó 50 locales comerciales vacíos en seis meses y ya son 1.000 en toda la ciudad

Persianas bajas: Santa Fe sumó 50 locales comerciales vacíos en seis meses y ya son 1.000 en toda la ciudad

La rectora de la UNL lideró la marcha en Santa Fe y fue tajante: Ya son 203 días sin implementación de la ley y no podemos permitirlo

La rectora de la UNL lideró la marcha en Santa Fe y fue tajante: "Ya son 203 días sin implementación de la ley y no podemos permitirlo"

La imagen de Milei cayó por cuarto mes consecutivo y quedó penúltimo en el ranking latinoamericano

La imagen de Milei cayó por cuarto mes consecutivo y quedó penúltimo en el ranking latinoamericano

El ajuste de Milei golpeó a Santa Fe: el recorte en salud de $63.000 millones afectó la provisión de medicamentos y tratamientos

El ajuste de Milei golpeó a Santa Fe: el recorte en salud de $63.000 millones afectó la provisión de medicamentos y tratamientos

Ovación
Colón formalizó ante la AdC su intención de vender su plaza en la Liga Nacional

Colón formalizó ante la AdC su intención de vender su plaza en la Liga Nacional

Colón, con árbitro confirmado para visitar a Estudiantes (BA)

Colón, con árbitro confirmado para visitar a Estudiantes (BA)

¿Humo blanco? Horas decisivas para el acuerdo entre Colón y Nacho Lago

¿Humo blanco? Horas decisivas para el acuerdo entre Colón y Nacho Lago

El déficit que Colón no logra solucionar con el correr de los partidos

El déficit que Colón no logra solucionar con el correr de los partidos

Tarucas derrotó ajustadamente a Pampas en el CASI

Tarucas derrotó ajustadamente a Pampas en el CASI

Policiales
Impactante choque y fuga: destrozó el frente de un local en avenida Peñaloza y lo atraparon tras esconderse

Impactante choque y fuga: destrozó el frente de un local en avenida Peñaloza y lo atraparon tras esconderse

Madrugada de terror en barrio Sur: ataron a un joven con sus propios cordones durante un robo

Madrugada de terror en barrio Sur: ataron a un joven con sus propios cordones durante un robo

Bifes de cocaína en la cárcel de Las Flores: creen que la droga iba destinada a microtráfico en un pabellón

Bifes de cocaína en la cárcel de Las Flores: creen que la droga iba destinada a microtráfico en un pabellón

Escenario
Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"

Pity Álvarez volvió a Rosario y 25 mil personas cantaron sus clásicos

Pity Álvarez volvió a Rosario y 25 mil personas cantaron sus clásicos

Energía y ritmo que no se detienen: La Bomba de Tiempo festeja sus 20 años en Santa Fe

Energía y ritmo que no se detienen: La Bomba de Tiempo festeja sus 20 años en Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe