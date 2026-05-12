Tras el proyecto para desmantelar la estructura por riesgo de derrumbe, la Red de Instituciones del distrito costero exigió una mesa de diálogo. Recuerdan que el viaducto, construido en 1962, es patrimonio cultural y símbolo de la identidad de sus familias.

"No decidan sin nosotros": Alto Verde exige una mesa de diálogo por el futuro del Puente Palito

La propuesta de desmantelar el histórico "Puente Palito" en el ingreso a Alto Verde encontró una firme respuesta en la orilla opuesta al centro santafesino. La Red de Instituciones del distrito costero manifestó su malestar ante la posibilidad de que se avance con una demolición sin una consulta previa a la comunidad que nació y creció junto a esa estructura.

Claudio Monzón , referente del sector, fue el encargado de llevar el reclamo al Concejo Municipal y a la Comisión de Patrimonio. “Pedimos que nos inviten a una mesa de diálogo. Nosotros siempre pasamos por acá, vivimos acá. El Puente Palito se resiste a lo que va a pasar con él”, sentenció, reflejando el vínculo emocional que une a los vecinos con el viaducto.

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Puente palito 3.jpg "No decidan sin nosotros": Alto Verde exige una mesa de diálogo por el futuro del Puente Palito.

Un símbolo de identidad y esfuerzo familiar

Para los habitantes de Alto Verde y el paraje La Boca, el puente no es solo hierro y hormigón en mal estado; es un monumento al esfuerzo de sus antepasados:

Construcción colectiva: los vecinos recuerdan que en 1962, padres y abuelos de los actuales residentes trabajaron activamente en su edificación.

Hito histórico: su inauguración marcó un antes y un después para el distrito, poniendo fin a la era en la que el cruce hacia la ciudad dependía exclusivamente de las canoas.

Patrimonio legal: Monzón recordó que la estructura está protegida por la Ordenanza Municipal 12.784, que lo ratifica como patrimonio cultural de la ciudad y la provincia.

Críticas a la falta de mantenimiento

Si bien la comunidad reconoce que el estado de la estructura es crítico, cuestionan que se llegue a la instancia de demolición por la inacción estatal de décadas. “Esto lo hubiesen hecho (el mantenimiento) hace mucho tiempo; se ve que hay alguna traba”, expresó Monzón, sugiriendo que el abandono fue una decisión política que ahora desemboca en el riesgo de derrumbe.

Para los vecinos, el Puente Palito tiene un potencial turístico que nunca fue explotado por las autoridades y temen que, bajo la excusa de la seguridad, se pierda una parte fundamental de la memoria de Santa Fe.

El pedido a la política

La Red de Instituciones espera una convocatoria formal para exponer su postura antes de que el proyecto de la concejala Battistutti avance en el recinto. El mensaje es contundente: cualquier solución, ya sea de desmantelamiento parcial o puesta en valor, debe ser consensuada con quienes habitan el distrito.