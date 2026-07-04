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Cortes programados por EPE para este fin de semana

Cortes programados para este sábado 4 y domingo 5 de julio en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo

4 de julio 2026 · 08:33hs
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Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este sábado 4 y domingo 5 de julio en SANTA FE, SANTO TOMÉ y SAUCE VIEJO

SÁBADO

SANTA FE

• 8 a 11: avenida Facundo Zuviria, Iturraspe, Luciano Torrent y Francia

Retiro de Línea

• 8 a 12: avenida Blas Parera, Lavaisse, Gorostiaga y Arenales

Reemplazo de postes

SANTO TOMÉ

• 7:30 a 9:30: Chapeaurouge, Calle 8, Candioti y Saavedra

Mantenimiento

• 9 a 13: Juan de Garay, La Rioja, Paraná y San Juan

Reemplazo de Postes

SAUCE VIEJO

• 9 a 13: RN11, México, Sarmiento y AU Santa Fe-Rosario

Reemplazo de Elementos de Maniobra

DOMINGO

SANTA FE

• 8 a 12: avenida Aristóbulo del Valle, Gorostiaga, Huergo y 9 de julio

Mantenimiento

• 11 a 13: Monseñor Zazpe, 3 de febrero, 1 de mayo y San Jerónimo

Mantenimiento

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE cortes Santa Fe Santo Tomé Sauce Viejo
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