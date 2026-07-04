La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este sábado 4 y domingo 5 de julio en SANTA FE, SANTO TOMÉ y SAUCE VIEJO
Cortes programados por EPE para este fin de semana
Cortes programados para este sábado 4 y domingo 5 de julio en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo
SÁBADO
SANTA FE
• 8 a 11: avenida Facundo Zuviria, Iturraspe, Luciano Torrent y Francia
Retiro de Línea
• 8 a 12: avenida Blas Parera, Lavaisse, Gorostiaga y Arenales
Reemplazo de postes
SANTO TOMÉ
• 7:30 a 9:30: Chapeaurouge, Calle 8, Candioti y Saavedra
Mantenimiento
• 9 a 13: Juan de Garay, La Rioja, Paraná y San Juan
Reemplazo de Postes
SAUCE VIEJO
• 9 a 13: RN11, México, Sarmiento y AU Santa Fe-Rosario
Reemplazo de Elementos de Maniobra
DOMINGO
SANTA FE
• 8 a 12: avenida Aristóbulo del Valle, Gorostiaga, Huergo y 9 de julio
Mantenimiento
• 11 a 13: Monseñor Zazpe, 3 de febrero, 1 de mayo y San Jerónimo
Mantenimiento
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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