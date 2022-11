Saralegui y su cuerpo técnico con todo listo para poner primera

La primera parte de la pretemporada se llevará a cabo en el predio sabalero y sería hasta el 22 de diciembre, luego los futbolistas tendrían unos días de descanso con motivo de las fiestas y luego retomarían la actividad para viajar hacia Montevideo.

Son muchos los aspectos por definir de cara a lo que viene. Sucede que por el momento el presidente José Vignatti, junto a José Alonso y Gustavo Ingaramo están en Qatar, por lo cual hasta que no vuelvan a Santa Fe poco se podrá avanzar en materia de incorporaciones y desvinculaciones.

Lo cierto y concreto es que en este inicio de la pretemporada está confirmado que dos jugadores no estarán presentes con un permiso especial. Ellos son: Ramón Ábila y Santiago Pierotti. Ambos tienen el consentimiento de Saralegui por lo cual se sumarán después.

Por su parte, quienes no entrenarán más con el plantel pese a tener contrato vigente son Mauro Fórmica y Joaquín Novillo, ambos tenían vínculo hasta el 31 de diciembre. Pero como no estaban en los planes del entrenador, directamente se decidió que no vuelvan a Santa Fe.