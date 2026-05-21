Los convocados de Unión, con dos ausencias de peso para jugar ante Independiente

Unión dio a conocer la lista de convocados para enfrentar a Independiente por los 16avos de final de la Copa Argentina en Rosario

Unión ya tiene todo listo para jugar este viernes, desde las 20, ante Independiente en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, por los 16avos de final de la Copa Argentina . Luego de la práctica final en el predio de este jueves, el plantel se emplazó en la Cuna de la Bandera.

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Como suele ocurrir en cada previa importante, Leonardo Madelón eligió mantener el misterio y no confirmó la formación titular. Sin embargo, sí quedó definida la nómina de futbolistas que viajaron para el cruce frente al Rojo y la lista trajo algunas novedades que rápidamente generaron atención.

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Entre las ausencias más relevantes aparecen Marcelo Estigarribia y Brahian Cuello, que se quedan afuera por lesión. Pero además hubo dos nombres que sorprendieron dentro de los convocados: Nicolás Palavecino y Emiliano Álvarez fueron incluidos pese a que ambos finalizan sus contratos en junio y todavía no tienen resuelta su continuidad.

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La presencia de los dos futbolistas abre también una señal hacia adentro del plantel en un momento donde el club empieza a definir cuestiones vinculadas al futuro inmediato y al armado de lo que vendrá después del receso.

Los convocados de Unión