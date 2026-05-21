Unión rechazó una oferta que llegó de Brasil por un defensor titular

En las últimas horas, la dirigencia rojiblanca desestimó una propuesta de un club brasileño para llevarse a un defensor de Unión

Si bien el mercado de pases no arrancó, los clubes ya comienzan a pensar en refuerzos y en salidas. Y en las últimas horas, la dirigencia de Unión recibió un llamado de Brasil.

Según la información brindada po r Radio Gol 96.7, Unión recibió una oferta concreta por parte de Bragantino para llevarse al zaguero Maizon Rodríguez.

Y la propuesta fue rechazada por los dirigentes rojiblancos. Se menciona que el club brasileño ofertó un poco más de lo que Unión pagó para adquirir el 50% de la ficha del defensor.

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Recordando que Unión pagó una cifra de alrededor de 825.000 dólares por la mitad del pase y el jugador firmó contrato hasta diciembre del 2028.

Así las cosas, por ahora Maizon Rodríguez se queda en Unión, pero no habría que descartar una nueva propuesta de Bragantino o de otro equipo del exterior.