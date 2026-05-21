Si bien el mercado de pases no arrancó, los clubes ya comienzan a pensar en refuerzos y en salidas. Y en las últimas horas, la dirigencia de Unión recibió un llamado de Brasil.
Unión rechazó una oferta que llegó de Brasil por un defensor titular
En las últimas horas, la dirigencia rojiblanca desestimó una propuesta de un club brasileño para llevarse a un defensor de Unión
Por Ovación
Unión rechazó una oferta por Maizon Rodríguez
Según la información brindada por Radio Gol 96.7, Unión recibió una oferta concreta por parte de Bragantino para llevarse al zaguero Maizon Rodríguez.
Y la propuesta fue rechazada por los dirigentes rojiblancos. Se menciona que el club brasileño ofertó un poco más de lo que Unión pagó para adquirir el 50% de la ficha del defensor.
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Recordando que Unión pagó una cifra de alrededor de 825.000 dólares por la mitad del pase y el jugador firmó contrato hasta diciembre del 2028.
Así las cosas, por ahora Maizon Rodríguez se queda en Unión, pero no habría que descartar una nueva propuesta de Bragantino o de otro equipo del exterior.