El ADN debajo de las uñas de la víctima y una reautopsia: las claves para condenar a una mujer por matar a su tía en Santa Fe

Silvina Guadalupe Peretti, de 45 años, reconoció su autoría en el crimen de María Isabel Di Stéfano, ocurrido en diciembre de 2022 en una vivienda de calle Azopardo al 6.800.

Condenaron a 19 años de prisión a la mujer que cometió el homicidiode su tía María Isabel Di Stéfano en la ciudad de Santa Fe.

Una mujer de 45 años identificada como Silvina Guadalupe Peretti fue condenada a 19 años de prisión por haber cometido el homicidio de su tía María Isabel Di Stéfano en la ciudad de Santa Fe. El ilícito fue en 2022, cuando la víctima tenía 78 años.

La sentencia fue dispuesta por los jueces Martín Torres y Gustavo Urdiales y la jueza Susana Luna, en un juicio en el que se abreviaron los procedimientos que se desarrolló en los tribunales de la capital provincial.

El fiscal Gonzalo Iglesias estuvo a cargo de la investigación que permitió llegar a la condena. En tal sentido, indicó que “para definir el monto de la pena, se tuvo en cuenta que Peretti se aprovechó de la relación de confianza que tenía con la víctima y de la diferencia física y etaria entre ellas”, y aseguró que “al momento del hecho, Di Stéfano estaba en una situación de extrema vulnerabilidad”.

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Golpes y asfixia

Iglesias señaló que “la condenada provocó la muerte de su tía entre las 6:00 y las 9:30 de la mañana del jueves 15 de diciembre de 2022, en una vivienda ubicada en Azopardo al 6.800”, y detalló que “ambas residían en edificaciones diferentes sobre ese mismo terreno que pertenecía a Di Stéfano”.

El fiscal remarcó que “para concretar el homicidio, Peretti le dio golpes de puño a la víctima, la agredió con un objeto contundente y después la asfixió”. Al respecto, recordó que “en la etapa inicial de la investigación la modalidad delictiva no pudo ser dilucidada”, y añadió que “el año pasado se realizó en Rosario una reautopsia del cadáver que fue determinante para esclarecer las características del ataque”.

Por otro lado, Iglesias planteó que “la orden de detención de Peretti se emitió luego de numerosas diligencias”, y destacó “la relevancia de entrevistas a personas que mencionaron que la condenada ejercía violencia física, psicológica y económica en contra de su tía”. Subrayó que “diferentes testigos revelaron que la anciana sufría tratos humillantes, casi inhumanos, por parte de su sobrina, quien en ocasiones le impedía ingresar a su propia casa y le hacía reproches desmedidos en relación a la comida”.

“La mujer de 45 años fue privada de su libertad en el marco de un allanamiento”, precisó el fiscal. “En el operativo policial se detectó que la condenada tenía marcas de ‘arañazos’ y, al indagar el ADN de material biológico encontrado debajo de las uñas de Di Stéfano, se corroboró que la víctima había intentado defenderse de esa manera”, explicitó.

Juicio abreviado

Peretti reconoció su responsabilidad penal como autora de homicidio. A su vez, junto con su abogado defensor, aceptó la calificación penal propuesta por la Fiscalía, la pena a 19 años de prisión y la decisión de abreviar los procedimientos del juicio.

Por su parte, una familiar de la víctima fue informada sobre lo dispuesto y expresó su conformidad.