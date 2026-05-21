Una buena para el Gobierno: la actividad económica en marzo creció 5,5% y anotó la mejor suba desde junio de 2025

El Indec publicó los resultados del Estimador Mensual de Actividad Económica de marzo. El desempeño de los sectores.

La actividad económica repuntó en marzo. Los datos del Indec indican que creció 5,5% respecto del mismo mes del año pasado y registró la mejor suba desde junio de 2025.

El agro y la minería volvieron a traccionar el índice general. Junto con la industria manufacturera, aportaron 2,7 puntos porcentuales (p.p.) al crecimiento interanual.

Los datos corresponden al Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) que difundió el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Contra febrero también avanzó 3,5% y anotó un máximo histórico. En el acumulado del año (enero-marzo) lleva un aumento de 1,7%.

Si bien en el segundo mes anotó una caída superior al 2%, el indicador logró repuntar y confirmó las estimaciones del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre el crecimiento en la economía.

Recuperación

"Los indicadores de marzo ya mostraron recuperación. El Índice de Producción Industrial (IPI) manufacturero estuvo 3,2% en términos desestacionalizados, 5% en términos interanuales; el índice de la construcción, 12,7% en términos interanuales. Ahora va a salir el EMAE el jueves; ahí vamos a tener una mejor noción", había explicado en una entrevista con Economía de Quincho.

Respecto a los sectores, catorce de los quince sectores de actividad subieron en marzo. Únicamente "Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria" fue el único que retrocedió en la comparación interanual: le restó 0,1 p.p. al nivel general.

El dato a destacar surge del crecimiento que obtuvieron la mayoría de los sectores de actividad, la industria y el comercio. Los meses anteriores se marcaba una heterogeneidad, con minería y agro empujando, mientras que los otros dos no lograban repuntar.

Embed EL NIVEL DE ACTIVIDAD ECONÓMICA ALCANZÓ UN NUEVO MÁXIMO HISTÓRICO EN MARZO



En marzo el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró un crecimiento de 3,5% mensual en la serie desestacionalizada y de 5,5% en la comparación con igual mes de 2025

Con este… — totocaputo (@LuisCaputoAR) May 21, 2026

Sector por sector, en marzo de 2026

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura: 17,9%.

Impuestos netos de subsidios: 6,5%.

Industria manufacturera: 4,6%.

Explotación de minas y canteras: 16,3%.

Transporte y comunicaciones: 4,7%.

Intermediación financiera: 8,8%.

Comercio mayorista, minorista y reparaciones: 2,2%.

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler: 2,4%.

Construcción: 7,6%.

Electricidad, gas y agua: 5,7%.

Pesca: 30,9%.

Servicios sociales y de salud: 1%.

Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales: 0,8%.

Hoteles y restaurantes: 0,9%.

Enseñanza: 0,1%.

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria: -1,2%.