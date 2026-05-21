Cristiano Ronaldo conquistó la Saudi Pro League: primer título de liga con Al Nassr

Luego de cuatro temporadas en el fútbol árabe, Cristiano Ronaldo se coronó campeón y en el último partido marcó dos goles

El delantero portugués Cristiano Ronaldo finalmente logró el objetivo que perseguía desde su llegada a Arabia Saudita en la victoria de Al Nassr por 4 a 1 frente a Damac: consiguió su primer título de liga en el fútbol saudí tras cuatro temporadas de espera.

El equipo dirigido por Jorge Jesus necesitaba ganar para asegurar la consagración y respondió en una noche cargada de tensión. Sadio Mané abrió la cuenta en el primer tiempo y, ya en el complemento, Kingsley Coman amplió la ventaja para Al Nassr.

El descuento de Morlaye Sylla le dio algo de suspenso al partido, pero Cristiano Ronaldo apareció para sentenciar la historia. A los 18 minutos del segundo tiempo ejecutó un tiro libre perfecto que se convirtió en el 3 a 1 parcial y en el gol número 972 de su carrera profesional.

Sobre el cierre del encuentro, el portugués volvió a marcar tras aprovechar un rebote dentro del área y decretó el 4 a 1 definitivo. De esta manera alcanzó los 973 goles oficiales y llegó a los 30 tantos en la temporada.

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La conquista tuvo un significado especial para CR7. Desde su arribo a Arabia Saudita había disputado 107 partidos en la liga local y anotado 102 goles, aunque todavía no había podido levantar el trofeo de la Saudi Pro League. Incluso durante este año surgieron rumores sobre una posible salida del club, pero el delantero se mantuvo en el equipo y terminó siendo decisivo en la recta final del campeonato.

Si bien en 2023 había ganado la Arab Club Champions Cup, este título representó su primera gran coronación en la máxima categoría saudí. Además, Cristiano Ronaldo alcanzó el trofeo número 37 de su carrera tras sus pasos por Sporting Lisboa, Manchester United, Real Madrid y Juventus.