Barracas amargó a la reserva de Unión en el final y lo privó de entrar a zona de playoffs

Barracas Central se lo empató a Unión sobre la hora 1-1 por la fecha 14 del Apertura Proyección y lo privó de meterse en zona de playoffs

La reserva de Unión dejó pasar una oportunidad que podía valer oro en la recta final del Apertura Proyección. En un partido cargado de tensión y necesidad, empató este jueves 1-1 ante Barracas Central y se quedó con un sabor amargo por cómo se dio el desenlace, por la fecha 14 de la zona A.

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El Rojiblanco tenía todo servido para meterse en puestos de playoffs. Los resultados de otros encuentros habían acompañado y el escenario aparecía ideal para dar el salto. De hecho, durante gran parte de la tarde, Unión estuvo logrando el objetivo.

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El tanto de Tomás Fagioli había puesto en ventaja al Tate y alimentaba la ilusión de acomodarse dentro de los ocho mejores de la Zona A. Pero cuando el partido parecía consumirse y los tres puntos viajaban directo a Santa Fe, apareció Faustino Barreto para amargar la tarde rojiblanca y decretar el empate definitivo.

El golpe fue doble. Porque no solo se escapó una victoria importante, sino también la posibilidad de ingresar a la zona de clasificación en un tramo decisivo del campeonato. Con este resultado, Unión llegó a las 20 unidades y quedó a apenas un punto de Argentinos Juniors, que hoy ocupa el último lugar de acceso a los playoffs.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/clubaunion/status/2057549718935261426&partner=&hide_thread=false Final del partido

#Unión 1 - 1 #Barracas

Tomás Fagioli pic.twitter.com/s9ItnEb5gP — Club Atlético Unión (@clubaunion) May 21, 2026

Ahora, el conjunto santafesino deberá recibir por la fecha 15 el jueves 28 de mayo, desde las 15, a Gimnasia y Esgrima de Mendoza en un encuentro que ya empieza a tomar clima de final.

Formaciones de Barracas Central y Unión

Barracas Central: Luca Fernández; Bautista Chitarroni, Mateo Coronel, Santiago Martínez, Oziel Gorosito, Tomás Guimarey, Octavo Vallejos, Leandro Ballota, Julián Tripepi, Francisco Cora y Faustino Barreto. DT: Jorge Ortiz.

Unión: Juan Kuverling; Nazareno Fazzi, Ignacio Isla, Tomás Fagioli y Lucas Ayala; Santino Vera y Mateo Peresutti; Benjamín Pérez, Ricardo Solbes y Facundo Iacono; y Valentín Cerrudo: DT: Alejandro Trionfini.