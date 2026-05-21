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Barracas amargó a la reserva de Unión en el final y lo privó de entrar a zona de playoffs

Barracas Central se lo empató a Unión sobre la hora 1-1 por la fecha 14 del Apertura Proyección y lo privó de meterse en zona de playoffs

21 de mayo 2026 · 17:01hs
Barracas amargó a la reserva de Unión en el final y lo privó de entrar a zona de playoffs

@barracascentral

La reserva de Unión dejó pasar una oportunidad que podía valer oro en la recta final del Apertura Proyección. En un partido cargado de tensión y necesidad, empató este jueves 1-1 ante Barracas Central y se quedó con un sabor amargo por cómo se dio el desenlace, por la fecha 14 de la zona A.

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El Rojiblanco tenía todo servido para meterse en puestos de playoffs. Los resultados de otros encuentros habían acompañado y el escenario aparecía ideal para dar el salto. De hecho, durante gran parte de la tarde, Unión estuvo logrando el objetivo.

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El tanto de Tomás Fagioli había puesto en ventaja al Tate y alimentaba la ilusión de acomodarse dentro de los ocho mejores de la Zona A. Pero cuando el partido parecía consumirse y los tres puntos viajaban directo a Santa Fe, apareció Faustino Barreto para amargar la tarde rojiblanca y decretar el empate definitivo.

El golpe fue doble. Porque no solo se escapó una victoria importante, sino también la posibilidad de ingresar a la zona de clasificación en un tramo decisivo del campeonato. Con este resultado, Unión llegó a las 20 unidades y quedó a apenas un punto de Argentinos Juniors, que hoy ocupa el último lugar de acceso a los playoffs.

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Ahora, el conjunto santafesino deberá recibir por la fecha 15 el jueves 28 de mayo, desde las 15, a Gimnasia y Esgrima de Mendoza en un encuentro que ya empieza a tomar clima de final.

Formaciones de Barracas Central y Unión

Barracas Central: Luca Fernández; Bautista Chitarroni, Mateo Coronel, Santiago Martínez, Oziel Gorosito, Tomás Guimarey, Octavo Vallejos, Leandro Ballota, Julián Tripepi, Francisco Cora y Faustino Barreto. DT: Jorge Ortiz.

Unión: Juan Kuverling; Nazareno Fazzi, Ignacio Isla, Tomás Fagioli y Lucas Ayala; Santino Vera y Mateo Peresutti; Benjamín Pérez, Ricardo Solbes y Facundo Iacono; y Valentín Cerrudo: DT: Alejandro Trionfini.

Unión Reserva Barracas Central
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