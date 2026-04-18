Se concretó la tercera para del Torneo Regional del Litoral

En Sauce Viejo, Santa Fe Rugby cayó ante Estudiantes en Sauce Viejo, y CRAI se impuso ajustadamente a Jockey de Venado Tuerto en el Top 10 del interuniones litoraleño.

Pasó la tercera fecha del Torneo Regional del Litoral, y al igual que en las dos primeras jornadas, hubo resultados que sorprendieron. En cuanto a los representativos de la Unión Santafesina de Rugby la suerte fue dispar, ya que Santa Fe Rugby perdió de local ante Estudiantes, y CRAI se impuso a Jockey de Venado Tuerto ajustadamente.

La sorpresa la dio Uni de Rosario que doblegó a GER. En el segundo nivel, se registraron los triunfos amplios de Universitario sobre Cha Roga y de Alma Juniors sobre el representativo de San Nicolás.

Una de cal y una de arena para los elencos santafesinos en el Regional

En uno de los partidos más importantes de la fecha litoraleña, en Sauce Viejo, Estudiantes de Paraná se impuso a Santa Fe Rugby Club por 27 a 20 bajo el arbitraje del rosarino Carlos Poggi de correcto desempeño. Más allá de lo deportivo, el momento de mayor emoción se vio en la previa al kick off cuando se hizo un minuto de silencio en recuerdo de Ángel Gorla, fundador de Santa Fe Rugby, que falleció el domingo pasado a los 57 años.

image El momento emotivo fue el recordatorio de la gente de Estudiantes a Ángel Gorla. Jano Colcerniani

Fue un partido duro, intenso, muy parejo, en el que los dos elencos fueron muy cautelosos a la hora de desplegar su juego. En el Tricolor se registró la vuelta de Lucas Fertonani, quien tuvo la misión de sustituir al lesionado Chino Mendicino, y lo hizo muy bien, sobre todo en la función de patear a los palos. Al descanso se fue ganando la escuadra conducida por el Colo Carballo por 10 a 7, a partir de un penal y una conversión del fullback local y un try de la Pocha Foradini.

En el complemento, los paranaenses golpearon en los momentos oportunos, y los dueños de casa lucharon hasta el final pero no les alcanzó, aunque consiguieron sumar punto bonus defensivo. Ahora vendrá un break por la disputa del Torneo del Interior, por lo que no habrá mucho tiempo para lamentarse, ya que hay que preparar el cruce ante Jockey en Fisherton.

A la vera de la autopista, en un partido muy equilibrado, muy cerrado, en donde la visita impuso su formato de juego, CRAI logró quedarse con una victoria más que importante frente al Jockey de Venado Tuerto al imponerse por 13 a 10 bajo el arbitraje del santafesino Fernando De Feo. Como era de esperar, los del sur provincial te llevan al juego de ellos, y allí hacen la diferencia. Llegaban con el antecedente de haberle ganado a Jockey de Rosario en la primera fecha y venía agrandado.

CRAI alistó a: Joaquin Berón, Luciano Simino y Joaquin Lerche, Manuel Torres Jozami e Ignacio Parodi, Santiago Carreras, Tomás Schinner e Ignacio Perona, Justo González Viezcas y Genaro Giombi; Iñaki Carreras, Agustin Gimenez Juan Cruz Fleitas, Juan Cruz Moretti y Facundo Beltramino. Entrenador: Carlos Martín Matozzo. Luego ingresaron: José Canuto, Enzo Abraham, Ramiro Ibañez, Lautaro Labath, Juan Ignacio Sánchez, Juan Bautista Raffa, Justo Barcojo y Mateo Fauda. En el primer tiempo hubo un try de Luciano Simino, dos penales y una conversión de Facundo Beltramino.

Más detalles del Regional del Litoral

En Granfield, Duendes superó a Old Resian por 29 a 19, Universitario venció a Gimnasia y Esgrima en el Hipódromo de Rosario por 27 a 24. En la sección el Yarará, Paraná Rowing Club sorprendió a un alicaído Jockey de Rosario al derrotarlo por 31 a 29. Las posiciones quedaron del siguiente modo: Duendes 11, Estudiantes 12, Gimnasia y Esgrima 11, CRAI 9, Universitario R 8, Santa Fe Rugby 6, Paraná Rowing 5, Jockey de Venado Tuerto 4, Jockey de Rosario 3, y Old Resian 2. En la próxima fecha, a disputarse el 2 de mayo, se medirán: Universitario v. CRAI; Jockey Club Venado Tuerto v. Paraná Rowing; Jockey Club Rosario v. Old Resian; Duendes v. Santa Fe Rugby y Estudiantes v. GER.

image La escuadra paranaense se llevó una gran victoria de Sauce Viejo. Jano Colcerniani

En cuanto a la Segunda División, en barrio Las Delicias, Universitario derrotó con claridad a Cha Roga por 65 a 21, y en Esperanza, Alma Juniors le ganó a Regatas & Belgrano de San Nicolás por 64 a 19. En Fisherton, Caranchos venció a Tilcara 23 a 15, Provincial a La Salle Jobson 27 a 19, CRAR de Rafaela a Los Pampas de Rufino 68 a 5 y en Ibarlucea, Logaritmo a Gimnasia de Pergamino 45 a 15. Las posiciones se encuentran así: Alma Juniors y Universitario 15, Caranchos y Logaritmo 14, Provincial 12, CRAR 10, Tilcara 5, Los Pampas y La Salle Jobson 2, Regatas & Belgrano de San Nicolás 1, Cha Roga y Gimnasia de Pergamino 0. En la próxima fecha se medirán Alma Juniors con Caranchos, Tilcara con Universitario, Cha Roga con Provincial, La Salle Jobson con CRAR de Rafaela, Los Pampas con Logaritmo y Regatas & Belgrano con Gimnasia de Pergamino.

Síntesis: Santa Fe RC 20- Estudiantes de Paraná 27

Santa Fe Rugby: Manuel Cataudela, José Milesi y Tomás Garcia; Correa Joaquin y Botta Guillermo; Andoni Alzugaray, Lorenzo Peña e Ignacio Gómez; Santiago Quirelli y Francisco Avalos; Santiago Gorla, Marcos Erbetta, Valentín Fernandez, Agustín Foradini y Lucas Fertonani. Entrenador: Ignacio Carballo. Luego ingresaron: Francisco Florean, Manuel Iturraspe, Gerónimo Paya y Agustín Basso.

Estudiantes: Valentín Haiek, Francisco Florean y Tomás Bertot; Lisandro Uranga y Facundo Ferrer; Augusto Senger, Francisco Lacabane y Alvaro Ferreyra; Juan Manuel Lescano y Máximo Cañas; Augusto Perren, Mateo Santana, Santo Lescano, Joaquín Maiztegui y Tomás Ferreyra (c). Entrenador: Pedro Fontanetto. Luego ingresaron: Sebatián Bonvin, Matías Vidal, Patricio Ferreras y Sebastián Dorigón.

Primer tiempo: 14´ try Joaquín Maiztegui convertido por Máximo Cañas, 25´ penal Lucas Fertonani, 32´ try Agustín Foradini convertido por Lucas Fertonani.

Segundo tiempo: 5´ try Tomás Bertot convertido Máximo Cañas, 7´ try Santiago Quirelli convertido por Agustín Basso, 11´ penal Sebastián Dorigón, 17´ try Francisco Florean convertido por Sebastián Dorigón, 31´ penal Sebastián Dorigón, 39´ try Agustín Basso.