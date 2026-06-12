El programa de Ansés impulsado por Capital Humano permite obtener rebajas y reintegros en miles de comercios de todo el país

Descuentos de Ansés de hasta 20% en supermercados para jubilados y pensionados: cómo acceder

Jubilados y pensionados que perciben sus haberes mediante la Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) cuentan con una serie de descuentos exclusivos en supermercados, farmacias, ópticas y comercios de distintos rubros . El programa Beneficios Capital Humano - Ansés , alcanza a más de 7.000 comercios y más de 12.000 puntos de venta distribuidos en todo el país .

El objetivo del programa es mejorar el poder de compra de los beneficiarios a través de reintegros y descuentos sobre productos que miles de jubilados compran en su día a día. Entre las promociones destacadas aparecen rebajas de hasta 20% en determinados rubros y descuentos permanentes en las principales cadenas de supermercados.

La medida se convirtió en una herramienta importante para adultos mayores que buscan reducir el impacto de los aumentos en alimentos, artículos de limpieza y productos esenciales.

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Qué son los Beneficios Ansés

Beneficios Capital Humano - Ansés es un programa que reúne acuerdos entre el Estado, bancos y empresas privadas para ofrecer promociones especiales a jubilados y pensionados. La iniciativa incluye descuentos en supermercados, farmacias, ópticas, combustibles y otros rubros vinculados al consumo cotidiano.

Según información oficial, los descuentos en supermercados comienzan en 10% y pueden llegar a 20% en productos específicos como artículos de limpieza y perfumería. Algunas promociones tienen tope de reintegro y otras funcionan sin límite de compra.

Entre las cadenas adheridas figuran Carrefour, Coto, Jumbo, Disco, Vea, Día, La Anónima, Josimar y Chango Más. Cada una aplica condiciones particulares según el acuerdo vigente. Por ejemplo, en Día el beneficio también es de 10%, aunque con un límite de $2.000 por transacción y posibilidad de acumularlo con otras promociones.

Coto y La Anónima ofrecen 10% sin límite de devolución en los rubros alcanzados por la promoción.

Además de las promociones, algunos bancos incorporaron beneficios complementarios para quienes cobran sus haberes previsionales a través de esas entidades.

Descuentos en supermercados para jubilados: cómo acceder

El acceso a los descuentos es automático y no requiere inscripción previa. Los jubilados y pensionados únicamente deben realizar sus compras utilizando la tarjeta de débito vinculada a la cuenta donde reciben los pagos de Ansés.

Al momento de abonar, el sistema identifica al beneficiario y aplica la promoción correspondiente según el comercio y la modalidad vigente. En algunos casos el descuento se refleja directamente en la caja, mientras que en otros se acredita posteriormente como reintegro. También existen ventajas adicionales para quienes cobran a través de determinados bancos.

Los jubilados que perciben sus haberes en el Banco Nación acceden a un reintegro extra de 5% utilizando BNA+ MODO con tarjetas de débito o crédito en supermercados adheridos. El beneficio tiene un tope mensual de $20.000 y se suma a las promociones ya existentes.

En el caso del Banco Galicia, los clientes previsionales pueden obtener hasta 25% de ahorro y financiación en cuotas sin interés en supermercados, farmacias y ópticas, con topes establecidos según el rubro.

El Banco Supervielle ofrece descuentos de 20% los martes en supermercados como Jumbo, Disco, Vea y Chango Más. Además, brinda beneficios adicionales en farmacias y combustibles.

Beneficios base, válidos para el Banco de Santa Fe

Al cobrar los haberes mediante esta entidad, se habilitan los descuentos generales del programa nacional usando la tarjeta de débito:

10% de descuento en las principales cadenas de supermercados del país (en muchos comercios se aplica sin tope de reintegro).

20% de descuento en artículos seleccionados de perfumería y limpieza.

Acceso a rebajas en más de 7.000 comercios adheridos de diversos rubros a nivel nacional.

Ansés recomienda consultar periódicamente el listado actualizado de comercios adheridos. Los acuerdos pueden modificarse y suelen incorporarse nuevas promociones durante el año.