Colnaghi quedó 13° en la clasificación del GP de España de Fórmula 3

El argentino tendrá que protagonizar una buena remontada tanto en la sprint como en la carrera principal para sumar puntos.

El piloto argentino Mattia Colnaghi (MP Motorsport) terminó decimosexto en la clasificación del Gran Premio de España de Fórmula 3 y tendrá que protagonizar una buena remontada si quiere sumar puntos.

Colnaghi, que atraviesa su primera temporada en la categoría, registró un tiempo de 1:28,994 y finalizó a 731 milésimas del pole man, que fue el francés Théophile Naël , de Campos Racing.

Este resultado tampoco le permitirá al argentino verse beneficiado de cara a la carrera sprint, donde se invierten las posiciones desde el primero hasta el duodécimo, por lo que tanto en dicha competencia como en la principal del domingo tendrá que recuperar varios puestos para sumar puntos.

Colnaghi, con una actuación de más a menos en España

El GP de España corresponde a la tercera fecha del campeonato de Fórmula 3, que tiene como líder al estadounidense Ugo Ugochukwu (Campos Racing) y donde Colnaghi marcha decimoséptimo con solo un punto.

Más temprano se había llevado a cabo la única práctica libre, donde Colnaghi tuvo una buena actuación y terminó noveno, a poco menos de un segundo del líder, que también fue el francés Naël.

La actividad en este Gran Premio continuará este sábado con la carrera sprint, que está programada para las 5:05 de la mañana (hora de Argentina).