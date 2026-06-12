Todo listo para el festival de boxeo en la Recoleta santafesina

Tras el pesaje realizado, este viernes en Hub, se realizará la gala de boxeo que tendrá dos combates profesionales y varios pleitos con púgiles aficionados

La ciudad de Santa Fe se prepara para otra noche a puro boxeo en la Recoleta. En Hub, ubicado en 25 de mayo 3428, a partir de las 21, con la fiscalización de la Asociación de Box de la provincia de Santa Fe, se realizará un festival denominado gala de Boxeo. La contienda contará con dos peleas profesionales, y varios combates amateur . En la jornada del jueves se realizó en Doña Rafaela de Aristóbulo del Valle los respectivos pesajes de las peleas profesionales.

Con muchas expectativas y buenos combates, en la presente jornada de viernes, con la organización de Boxing Training Center, en un un lugar legendario en pleno centro de la capital provincial un evento de alto nivel, una noche de boxeo con púgiles rentados de gran nivel y con aficionados que están dando sus primeros pasos, y otros que van camino al profesionalismo.

Dos combates profesionales en la Gala de Boxeo

La pelea de fondo en Hub la animará el santafesino Alexis Lutti del Club Atlético Colón, pero actualmente afincado en la ciudad de Tostado, en el departamento 9 de Julio, quien se medirá con Carlos Mars de la ciudad de Esperanza, a seis rounds en categoría súper ligero. El Travieso Lutti dio en la balanza 61.200 kg, mientras que el esperancino Mars, 61.300.

image El combate de semifondo lo animarán Leoneol Aquino del Thunder y el rafaelino Mariani.

"Para la pelea del viernes estoy muy bien, las expectativas que tengo son muy buenas. La idea es salir a trabajar tranquilo, y meter manos duras. Tengo que ser eficiente desde el primer round, y tener potencia hasta al tercero. Después veremos cómo llegamos, porque vamos a pelear a seis rounds" manifestó Alexis Lutti a UNO Santa Fe que tendrá un duro desafío este viernes en la capital provincial.

El púgil santafesino de 31 años sostuvo que "de mi rival se que tiene muchas peleas amateurs, es un boxeador con mucha experiencia. Se mueve mucho, camina bastante y trabaja afuera a su distancia. En mi caso, trataaré de acortarlo, y bueno, veremos que es lo que surge a medida que vayan pasando los rounds. Estoy muy confiado, estoy muy conforme con la preparación que hicimos, estoy fuerte".

"Las dos últimas peleas que hice en Tostado, la gané por puntos, después volvía a pelear hace poco en el mes de marzo, y gané por KO en el primer round. Ojalá que sigamos así que estoy muy agradecido por el apoyo de todos, en particular a la gente de Tostado, al senador Raúl Gramajo, por su respaldo, y a todos los que brindan su apoyo para poder seguir creciendo en mi carrera deportiva" destacó el Travieso Lutti.

Alexis Lutti tiene 10 peleas en el campo rentado, con 4 triunfos, 3 por la vía rápida, y 6 derrotas, mientras que su rival de turno, de 33 años, cuenta con 7 peleas como profesional, con 1 victoria, 5 derrotas y 1 empate. El Travieso viene de conseguir dos victorias, ambas en el Club San Lorenzo de Tostado, una venciendo por KOT en el primer asalto a Pedro Laborde, y en la otra, por puntos, a Julio César Tosoratto. El rival de la ciudad de Esperanza llega con una victoria por puntos ante Tosoratto, y una derrota frente a Carlos Alarcón en Reconquista.

image La gala de boxeo en Hub cuenta con la organización de Fran Casas del Boxing Training Center.

En la pelea de semifondo, el santafesino Leonel Aquino de 29 años se medirá con Rodrigo Mariani de 29 años de la ciudad de Rafaela. Este pleito está pautado a cuatro asaltos y en categoría súper welter. Entre los combates amateurs, se destaca el enfrentamiento de Bautista Mazzon del Boxing Training Center de Santa Fe frente Axel Iglesias del Willie Pep, y el cruce que animarán Sofía Romagnoli con Sol Medina de Córdoba.

El programa de peleas en la ciudad de Santa Fe

1 - Gianella Rodríguez (Thunder) vs. Gabriela Zavala (Tin Tin Box)

2 - Mirko Ramos (Boxing Training) vs. Gonzalo Romero (Primer Round Esperanza )

3 - Lucio Russo (Boxing Training) vs. Facundo Ojeda (Thunder)

4 - Juan Bogado (Boxing Training) vs. Rodrigo Valdez (Thunder )

5- Giuliana Niello (Boxing Training) vs. Luana Luque (Olimboxing)

6- Franco Ansiliero (Olimboxing) vs. Iván frutos (Paraná )

7- Conrado Machado (Boxing Training) vs. Axel Reyes (Willie Pep)

8- Tobar Nicolás (Olimboxing) vs. jonatahn Salcedo (Thunder)

9- Laureano Frías (Upper) vs. Nicolás leguizamon (Willie Pep)

10 - Sofía Romagnoli (Boxing Training) vs. Sol Medina (san Luis )

11 - Bautista Mazzon (Boxing Training) vs. Axel Iglesias (Willie Pep )

12 - Leonel Aquino (Thunder) vs. Rodrigo Mariani (Rafaela)

13 - Alexis Lutti (Club Colón) vs. Carlos Mars (Primer Round)