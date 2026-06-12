Capibaras visita a Pampas en el CASI por un pasaje a la final

Capibaras y Pampas se medirán en una de las semifinales del Súper Rugby Américas este viernes a las 21.15 en el CASI. El santafesino Manuel Bernstein será titular en la franquicia litoraleña

Llegó la etapa de semifinales en el Súper Rugby Américas. Este viernes a partir de las 21.15, Capibaras visitará a Pampas en cancha del CASI en un cotejo que será arbitrado por Tomás Bertazza. El otro finalista de la competencia organizada por Sudamérica Rugby saldrá del compromiso entre Dogos y Tarucas que jugarán a las 19 en la provincia de Córdoba. En la franquicia litoraleña se destaca el regreso del tercera línea y jugador de CRAI, Manuel Bernstein, quien además será el capitán de los litoraleños.

El cuerpo técnico comandado por Nicolás Galatro, Nicolás Vergallo y Maximiliano Bustos dispuso dos cambios en el pack de forwards y tres en los backs. Con respecto al último encuentro en Tucumán ingresan Enzo Avaca, Manuel Bernstein, Alejo Sugasti, Bautista Estellés y Lautaro Cirpriani. Dejan su lugar entre los titulares Orsetti, Gómez Vara, Lovell, Heit y Sigura. El partido comenzará a las 21.15, será arbitrado por Tomás Bertazza y tendrá como escenario la cancha principal del Club Atlético San Isidro.

Capibaras XV tendrá la oportunidad de seguir estirando una temporada debut con enorme suceso dentro y fuera del campo de juego. Dos finales de partido trágicos en la treceava fecha le costaron la chance de recibir una de las semifinales – primero, perdieron en la última jugada frente a Dogos XV en el Hipódromo de Rosario y, dos horas más tarde, Pampas evitó la derrota frente a Selknam con el último kick del encuentro. Esos puntos podrían haberle dado al equipo que representa el Litoral argentino la chance de jugar en casa.

Desandar los 278 kilómetros desde su sede, bajando por la Ruta Nacional 9 hacia el Club Atlético San Isidro donde Pampas buscará romper el maleficio y ganar su primer Súper Rugby Américas.

image El Colo Dogliani ocupará la posición de apertura ante Pampas en Buenos Aires.

Semifinalista en las tres ediciones anteriores, el conjunto de la capital argentina, solamente pudo jugar una final, cuando en 2024 vio a Dogos XV festejar el título en el CASI. En semifinales, cayó 27-16 en Córdoba en 2023; al año siguiente le ganó 50-27 a Peñarol Rugby (a la fecha la semifinal con más puntos) y en 2025 perdió frente a Dogos 27-21 también en el CASI.

La única vez que Capibaras XV visitó la “Catedral”, fue triunfo del anfitrión 25-20 en el primer fin de semana de marzo; la revancha fue también para el local, en Rosario, por 28-21.

Tomás Bertazza es, después de Damián Schneider, el referí más experimentado del torneo. Digirió 32 veces en el Súper Rugby Américas y otras cinco en la antigua Superliga Americana de Rugby; además, fue asistente del referí en otras cuatro ocasiones. En 2025 dirigió la final del torneo, habiendo sido referí en la semifinal de 2024 entre Dogos XV y Yacare XV y asistente de Francisco González en la semifinal que Dogos XV le ganó a Pampas en 2023.

A su lado, contará con la experiencia de Francisco González (21 partidos de SRA, 13 de SLAR como referí, 9 como juez de touch en SRA) y Tomás Ninci, con 19 partidos de juez de touch, segundo en cantidad de partidos en ese rol en el torneo. Además, dirigió cinco partidos.

Asistencia técnica televisiva

Para los últimos tres partidos del Súper Rugby Américas 2026 se implementará un sistema de apoyo televisivo para los oficiales de partido. Únicamente en situación de try que haya generado dudas en el referí y sus asistentes, el referí podrá solicitar revisar únicamente la acción de apoyar la pelota. El pedido no incluirá fases previas, tan solo la acción final de apoyar el balón.

image El choque entre Pampas y Capibaras definirá a uno de los finalistas del Súper Rugby Américas.

De necesitar esta revisión, solicitará al broadcast la revisión de la jugada utilizando la tecnología disponible. Para ello, se comunicará directamente con la producción televisiva solicitando las imágenes que lo ayuden a tomar la decisión correcta. El dialogo entre el referí y el camión podrá ser escuchado tanto por el público presente en los estadios como por quienes sigan el partido por televisión. La decisión final quedará, como siempre, bajo la entera responsabilidad del referí.

Equipos confirmados

Pampas: 1. Matías Medrano, 2. Francisco Lusarreta, 3. Marcos Camerlinckx, 4. Rodrigo Fernández Criado, 5. Francisco Sluga, 6. Faustino Santarelli, 7. Augusto Cabano Wall, 8. Lucas Moresco, 9. Lucas Marguery (C), 10. Estanislao Renthel, 11. Jerónimo Ulloa, 12. Juan Cruz Corso, 13. Agustín Fraga, 14. Santiago Pernas, 15. Tobías Wade.

Suplentes: 16. Ignacio Bottazzini, 17. Nahuel Zunini, 18. Ramiro Berardi Calvo, 19. Joaquín Pascual Viale, 20. Juan Penoucos, 21. Alejo Lavayén, 22. Bautista Farisé, 23. Santiago Cordero.

Capibaras: 1. Diego Correa, 2. Martín Vaca, 3. Enzo Avaca, 4. Lorenzo Colidio, 5. Lucas Bur, 6. Felipe Villagrán, 7. Ignacio Gandini, 8. Manuel Bernstein (capitán), 9. Alejo Sugasti, 10. Ignacio Dogliani, 11. Gino Dicapua, 12. Guido Chesini, 13. Bautista Estelles, 14. Lautaro Cipriani, 15. Franco Rossetto.

Suplentes: 16. Bernardo Lis, 17. Juan Ignacio Rodríguez, 18. Ignacio Orsetti, 19. Ignacio Gallo, 20. Bautista Grenon, 21. Juan Lovell, 22. Juan Bautista Baronio, 23. Bruno Heit.