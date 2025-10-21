Uno Santa Fe | Basilea

Sebastián Báez perdió en el debut del ATP de Basilea y no levanta en el circuito

Sebastián Báez cayó ante el estadounidense Reilly Opelka en el debut del ATP 500 de Basilea, despidiéndose rápido de uno de sus últimos torneos de la temporada

21 de octubre 2025 · 18:08hs
Sebastián Báez perdió en el debut del ATP de Basilea y no levanta en el circuito

Sebastián Báez sufrió una nueva derrota en el circuito. El argentino cayó frente al estadounidense Reilly Opelka por 6-3 y 6-4 en la primera ronda del ATP 500 de Basilea, despidiéndose rápidamente de uno de sus últimos torneos de la temporada.

Luego de consagrarse campeón en Río de Janeiro y alcanzar las finales de Santiago de Chile y Bucarest, el rendimiento del porteño entró en una marcada caída. Desde abril, apenas consiguió cinco triunfos y acumuló 17 derrotas, sumando solo 215 puntos en el ranking mundial.

Con la intención de revertir el mal momento, Báez buscará cerrar el año con mejores sensaciones. Su próximo desafío será el Masters 1000 de París, antes de viajar a Atenas para disputar el ATP 250 de la capital griega, donde partirá como uno de los ocho preclasificados.

Por otro lado, Joao Fonseca tuvo un debut soñado y el joven brasileño superó con autoridad al francés Mpesthi Perricard, vigente campeón del certamen, por 7-6(6) y 6-3 en una hora y 28 minutos de juego.

Fonseca, que llegaba con dudas tras su paso por Bruselas, mostró solidez desde el inicio y aprovechó los errores de su rival para sellar un triunfo que lo coloca en los octavos de final, donde enfrentará al checo Jakub Mensik.

Por su parte, el torneo suizo sufrió una baja inesperada: Arthur Rinderknech decidió no presentarse debido al desgaste acumulado tras su gran actuación en Shanghái.

El francés, que venía de un destacado rendimiento, optó por priorizar su recuperación física, cediendo su lugar a su compatriota Valentin Royer, quien ingresará como lucky loser y enfrentará al belga Gilles Collignon en primera ronda.

Todos los resultados de la jornada en el ATP 500 de Basilea

Reilly Opelka a Sebastian Báez: 6-3 y 6-4.

Joao Fonseca a Mpesthi Perricard: 7-6(6) y 6-3.

Marín Cilic a David Goffin: 7-6(9) y 7-5.

Valentin Royer a Raphael Collignon: 6-4 y 7-6(5).

