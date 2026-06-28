Sorprendieron y aprehendieron a tres jóvenes con una motocicleta robada sobre el Puente Carretero

La denuncia fue realizada por vecinos a la central de emergencias 911. Oficiales del Comando Radioeléctrico de Santo Tomé aprehendieron a un joven de 19 años, mientras que los otros dos, de 15 y 13 años, quedaron en resguardo. Hallaron además una ganzúa casera entre las pertenencias de uno de los involucrados.

Este fin de semana , sobre el Puente Carretero que une las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé, oficiales del Comando Radioeléctrico de Santo Tomé interceptaron a tres jóvenes que trasladaban una motocicleta de 125 centímetros cúbicos, de color negro, con el tambor de encendido dañado, en circunstancias que son materia de investigación. El joven de 19 años quedó aprehendido, mientras que los otros dos menores fueron reintegrados a su familia.

El procedimiento se inició a partir de llamados de vecinos a la central de emergencias 911, cuyos operadores alertaron al personal policial sobre varias personas que empujaban una motocicleta en actitud sospechosa sobre el viaducto.

Minutos después, los oficiales llegaron a la altura del segundo arco del puente y localizaron a los tres jóvenes con el rodado. Al inspeccionarlo, comprobaron que el tambor de encendido presentaba daños compatibles con un intento de sustracción.

Durante el chequeo preventivo, hallaron además entre las pertenencias de uno de los involucrados una herramienta de fabricación casera tipo ganzúa, oculta a la altura de la cintura.

Ante esos elementos, los policías aprehendieron al joven de 19 años, identificado con las iniciales P. I. G., mientras que los otros dos, de 15 y 13 años, quedaron bajo resguardo conforme a los protocolos vigentes para personas menores de edad.

Delito imputado

La novedad fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que a su vez notificó al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación. El funcionario judicial ordenó que el mayor de 19 años continúe privado de su libertad, sea examinado en Medicina Legal, identificado y se le forme causa como presunto autor del delito de tentativa de robo. Los dos menores fueron reintegrados al seno familiar.