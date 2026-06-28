Se disputó una nueva fecha en el Torneo del Interior

Los dos equipos pertenecientes a la Unión Santafesina de Rugby cayeron en sus respectivas presentaciones en el Torneo del Interior, Santa Fe RC en Córdoba, y CRAI en Tucumán

En el Torneo del Interior, Santa Fe Rugby cayó de visitante ante Uni de Córdoba por un ajustado marcador.

Jornada negativa para los dos equipos santafesinos que afrontan el Torneo del Interior que organiza la Unión Argentina de Rugby. En el certamen principal se registró la caída de Santa Fe Rugby sobre Universitario de Córdoba por 50 a 40 en barrio Obrero de la capital mediterránea y con el arbitraje del rosarino Damián Scheneider. Por su parte, en el segundo estamento, CRAI fue superado ajustadamente por Natación y Gimnasia en la provincia de Tucumán por 36 a 33 con el control del formoseño Maximiliano Busaniche.

La tarde de sábado acogió una nueva fecha para el Torneo del Interior Copa Zurich, ya que se puso en juego la cuarta fecha del Torneo del Interior ‘A’ y la tercera del Torneo del Interior ‘B’, completando una jornada a puro rugby a lo largo y ancho del país. A su vez, quedaron definidos tanto los cuartos de final del TDI B, como así también las revalidas, a disputarse el próximo 25 de julio.

Zona 1

GER 27 v Tucumán Rugby 39

Marista RC 31 v Mendoza RC 15

Zona 2

Estudiantes de Paraná 30 v Urú Curé 17

Tala 90 v CURNE 8

Zona 3

Universitario de Córdoba 50 v Santa Fe Rugby 40

Jockey de Rosario 56 v Córdoba Athletic 17

Zona 4

Duendes 28 v La Tablada 19

Jockey de Córdoba 48 v Old Resian 45

TDI A – Fecha 5 – Sábado 25 de julio

Tucumán Rugby vs. Marista RC, Gimnasia y Esgrima de Rosario vs. Mendoza RC, Urú Curé vs. Tala RC, Estudiantes de Paraná vs. CURNE, Santa Fe Rugby vs. Jockey Club de Rosario, Universitario de Córdoba vs. Córdoba Athletic, Old Resian vs. Duendes RC y Jockey Club de Córdoba vs. La Tablada.

Resultados Torneo del Interior B

Natación y Gimnasia 36 v CRAI 33

Paraná Rowing 52 v Cardenales RC 14

Tucumán Lawn Tennis 37 v IPR Sporting 33

Mar del Plata Club 28 v Universitario de San Juan 20

Liceo RC 25 v Huirapuca RC 31

Los Tordos RC 16 v Sociedad Sportiva 32

Palermo Bajo 20 v Jockey Villa María 23

Universitario de Tucumán 35 v Tigres RC 34

Reválidas (25/7): Jockey de Villa María con CRAI, Liceo con Universitario de San Juan, Mar del Plata Club con Los Tordos, y Cardenales con Tigres.

Cuartos de final: Natación y Gimnasia con Uni de Tucumán, Tucumán Lawn Tenis con Huirapuca, Sociedad Sportiva con Sporting y Palermo Bajo con Paraná Rowing Club.