Anmat retiró del mercado un alimento para bebés que podría estar contaminado con salmonela La Anmat ordenó retirar de forma preventiva un lote de alimento infantil por sospechas de contaminación con salmonela. Recomiendan no consumir el producto 28 de junio 2026 · 13:45hs

Anmat retiró del mercado un alimento para bebés que podría estar contaminado con salmonela

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) dispuso el retiro preventivo del mercado de un alimento para bebés tras detectar la posible presencia de la bacteria salmonela. Las autoridades sanitarias instan a la población a revisar los envases y suspender de forma inmediata el consumo de los lotes afectados.

La Anmat informa, a través del NIUR 0006-26, que le solicitó a la firma importadora AMN ADVANCED MEDICAL NUTRITION S.A - RNE N.º 00001000, el retiro preventivo del mercado del siguiente producto, ingresado al país mediante el aviso de importación PD-2026-50455304-APN-INAL#ANMAT:

Producto: Alimento para propósitos médicos específicos en polvo, para lactantes. Libre de gluten, sin sabor

Marca: Neocate Gold

Cont. neto 400 g

0 a 12 meses

RNPA: 068-00-000041

Lotes: 111627203

Fecha de elaboración: 07/10/2027

Producto de Reino Unido de Gran Bretaña Por qué Anmat llevó a cabo esta medida La muestra analizada por el Laboratorio Nacional de Referencia no cumple con las especificaciones microbiológicas establecidas en el artículo 1340 inciso E-A del Código Alimentario Argentino (CAA), en lo referido a la determinación de Salmonella spp. Alerta y recomendación A la población en general, si tiene en su poder los productos mencionados, que se abstenga de consumirlos.

A quienes expendan los productos involucrados, que lo retiren de la comercialización y se contacten con el área local de alimentos.