Santa Fe FC ganó y se mantiene puntero del ascenso liguista

En el gran duelo de la fecha de la Primera B, Santa Fe FC superó a Pucará y conserva el primer puesto del torneo. Banco le ganó a El Pozo y es el nuevo escolta tras la caída de Los Canarios

Este sábado se jugó una nueva fecha del Apertura 2026 de la Segunda División de la Liga Santafesina: En esta decimocuarta fecha el líder Santa Fe FC derrotó en un partidazo a Pucará y ahora le lleva cuatro puntos al escolta , que ya no es Los Canarios tras caer en Ángel Gallardo, sino que el nuevo segundo de las posiciones vuelve a ser Banco que ganó como visitante en barrio El Pozo.

A pesar del empate en Sauce Viejo, Belgrano de Coronda sigue prendido en el lote de protagonismo y cumpliendo un gran campaña. La goleada de la jornada la registró Don Salvador al vencer por 5 a 2 a Arroyo Leyes, mientras que también se registraron las victorias de Loyola y Nuevo Horizonte.

Sin sorpresas en el ascenso liguista

El emocionante certamen de ascenso comienza a entrar en tramo decisivo, pero en el cruce que tenía todas las miradas puestas, fue el choque que se disputó en el predio Nery Pumpido. No es novedad, Santa Fe FC superó a Pucará por 2 a 1 bajo el referato de Ángel Cristoforato. Los goles para el ganador fueron concretados por César Gómez y Lionel Rodríguez, mientras que para el Cacique lo hizo Nahuel Machado.

En el estadio Japo Acevedo, ubicado a la vera de la ruta nacional 168, Banco Provincial festejó por partida doble. Ya que ganó en un reducto muy complicado y a su vez aprovechó la caída de Los Canarios para colocarse como único escolta de Santa Fe FC. Con goles de Javier Salinas y Hugo Quiróz el conjunto bancario se impuso por 2 a 1 bajo el arbitraje de Rubén Fernández. Para el elenco amarillo descontó Uriel Barros de penal.

Banco Provincial superó a El Pozo como visitante y es el nuevo escolta de la Primera B. foto gentileza Fútbol de Santa Fe.

En Ángel Gallardo, San Cristóbal se impuso por 1 a 0 con gol de Santiago Paz de penal a Los Canarios de barrio Los Troncos bajo el arbitraje de Lucas Muga. Por su parte, en Casa Turquesa, Nuevo Horizonte consiguió imponerse a Los Juveniles por 2 a 1. En un encuentro controlado por Leandro Rotela, los goles para el local los hicieron Lautaro Warner y Brian Pereyra, mientras que para el cuadro costero, Jeremías De Losanto.

En barrio 12 de septiembre de Santo Tomé, Atlético Floresta, con gol de Juan Manuel Martínez, igualó 1 a 1, con Defensores de Peñaloza, que logró la igualdad por intermedio de Diego Cáceres. En barrio Yapeyú, Loyola goleó por 3 a 0 a Deportivo Agua con goles de Pablo Pinto, Elías Rubio y Jonatan Tévez.

En barrio Adelina, Don Salvador, con tres goles de Gonzalo Godoy, Alejo López y uno de Facundo Godoy, superó a Atlético Arroyo Leyes por 5 a 2. Con el control de Oscar Loza, el descuento para el elenco costero llegó por intermedio de Andy Ocaña y Tomás Caito. En el Tesoro Ferrero, Atenas y Los Piratitas igualaron 2 a 2. Para el griego marcaron Matías Casco y Gonzalo Torres, mientras que para la visita, Franco Patiño y Emanuel Ojeda.

San Cristóbal de Ángel Gallardo doblegó a Los Canarios en un atractivo cruce de la fecha 14. foto gentileza Ariel Maradona AM Liga.

Tampoco se sacaron diferencias El Cadi de Rincón con Defensores de Alto Verde ya que igualaron 2 a 2. Los goles para el elenco rinconero los hicieron Axel Sales Rubio y Franco Soto, mientras que para el visitante, convirtieron Nicolás López y Mirko Ramírez. Por su parte, Vecinal Gálvez igualó 1 a 1 con Belgrano de Coronda, marcando Maximiliano Franco para el local, y Brian Acosta para los corondinos.

Posiciones y próxima fecha

-Posiciones: Santa Fe FC 38, Banco Provincial 34, Los Canarios 32, Pucará 29; Nuevo Horizonte, San Cristóbal y Belgrano 28, El Cadi 20, Defensores de Alto Verde 19, Los Piratitas 18, Vecinal Gálvez 16, Atenas y Loyla 15, El Pozo y Los Juveniles 13, Don Salvador y Floresta 10, Deportivo Agua 9, Atlético Arroyo Leyes y Defensores de Peñaloza 3.

-Próxima fecha: Los Canarios con Atlético Floresta, Defensores de Peñaloza con Loyola, Deportivo Agua con Nuevo Horizonte, Los Juveniles con El Pozo, Banco Provincial con Don Salvador, Atlético Arroyo Leyes con Atenas, Los Piratitas con El Cadi, Defensores de Alto Verde con Vecinal Gálvez, Belgrano con Santa Fe Fútbol y Pucará con San Cristóbal.