Calvo: "Entrenar con barbijo es muy complejo"

La salud es el tema prioritario a nivel mundial, y está claro que el fútbol no es la excepción. Cada día que pasa muchos clubes pierden dinero, aunque las autoridades nacionales siguen con el rumbo de prorrogar el aislamiento para que el coronavirus no se expanda.

El plantel de Unión entrena como puede, con el profesor Hugo Díaz como encargado de llevar adelante los trabajos, mientras se aguarda el sucesor de Leonardo Madelón.

En los últimos días, Vélez y Talleres presentaron protocolos de trabajo para que los jugadores de Primera División retomen sus tareas. Al respecto, Santiago Calvo, médico de Unión, charló con LT9 para dar su punto de vista.

En el inicio reconoció que "me parece muy interesante lo que se presentó. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp de médicos de fútbol. Allí el doctor Julio Ferreira de Talleres nos expresó que este protocolo lo hizo por pedido de su dirigencia. Pero no es algo que el tenga la certeza o la intención del retorno a los entrenamientos, simplemente respondió a un requerimiento de la dirigencia de su club".

Para más adelante, agregar: "También había surgido un protocolo de Conmebol que era un boceto, pero no hay nada que sea algo de protocolo establecido de forma de trabajo".

Calvo es consciente que la situación se va manejando día a día, por eso enfatizó que "nosotros en Unión con el profe Hugo Díaz también estuvimos charlando en caso que se vuelva sobre cómo lo manejaríamos. Pero no hay bajada de línea de un instructivo de las medidas a tener en cuenta. Es todo intención, no hay instrucción".

En tren de ampliar su mirada respecto a las medidas que realizarían los planteles de fútbol, en caso de recibir la habilitación, el facultativo rojiblanco expresó que "todos los protocolos no hablan de la vuelta al fútbol sino al entrenamiento físico. Los jugadores con no menos de 20 metros de distancia, tranquilamente se pueden armar 4 grupos y hacer entrenamientos en los 6 días, dividirlos, en diferentes horarios, Talleres habla de que cada jugador tenga su ropa".

entrenamiento Unión.jpg Los jugadores de Unión por ahora siguen trabajando en sus casas.

Y luego, acotó: "Se habla de una cabina descontaminante, control de temperatura previa al entrenamiento, aunque acá cada jugador se la puede tomar en su casa, no necesita ir a Casasol, somos 34 jugadores, estamos cerca, tenemos contacto telefónico, solo estamos hablando de una posibilidad".

Hay una cosa muy clara que el médico de Unión también se encargó de puntualizar: "Creo que un jugador no puede entrenar con barbijo, es muy complejo, pienso que todo lo que salga será desde la FIFA y a partir de ahí se bajará a las Asociaciones, pero no hay que olvidarse que no es Primera, todas las divisiones de ascenso deben hacerlo, en esos clubes la tarea es muy dificultosa".

En la parte final, cuando le preguntaron sobre la Bundesliga, que tiene previsto reiniciar su competencia el 9 de mayo, Calvo opinó que "es un ejemplo para el resto del mundo como se está manejando, hasta que acá no cambien los protocolos el Ministerio de Salud no podemos hacer nada. Si tenemos un jugador con Covid-19 tenés que aislar al plantel, no jugar la fecha siguiente. Esto es día a día y va cambiando todo por la pandemia".