Rondina: "El manager de Unión se comunicó con mi representante"

Los tiempos para definir el nuevo técnico de Unión fueron por el mismo camino que el coronavirus. Es que la incertidumbre en Argentina es muy grande respecto a la vuelta del fútbol, un dato relevante que influye en los equipos de todas las categorías.

Hace pocos días, el mismo capitán rojiblanco, Jonathan Bottinelli, reconoció el atraso de la dirigencia al momento de abonar salarios, aunque entendió la situación por la que atraviesan las instituciones frente a la paralización de todas las actividades.

Tal vez este sea un aspecto condicionante por el que los dirigentes de Unión no confirmaron, a más de un mes de su partido, quién reemplazará a Leonardo Madelón. Se tejieron muchos rumores, entre ofrecidos y llamadas telefónicas, pero la realidad indica que los jugadores a distancia trabajan a las órdenes del profesor Hugo Díaz.

Sergio Rondina tal vez fue el que más sonó en los últimos días. El DT que está edificando una gran campaña con Arsenal tiene contrato hasta el 30 de junio con la entidad de Sarandí.

En diálogo con radio Sol 91.5 el Huevo comenzó hablando de la situación por la que está pasando el país en tiempos de coronavirus. Al respecto afirmó que "está todo complicado, no sabemos más allá de querer volver a entrenar y jugar cuando vamos a vivir correctamente. Hasta ahora cada día que pasa los argentinos tenemos más problemas".

Más adelante, cuando debió expresar la modalidad de entrenamientos del plantel de Arsenal, Rondina admitió que "es todo diferente, nos tuvimos que acomodar y entrenamos por la tarde para vernos las caras, hay chicos que afrontan la cuarentena en Buenos Airs, otros que están en distintos lugares, realmente no se puede hacer mucho al respecto".

Si bien no hay una fecha concreta para el regreso del fútbol argentino, en las últimas semanas se habló en todos los medios de la posibilidad de jugar sin descensos y eliminar los promedios, entre otras cosas. Al respecto, el entrenador afirmó: "No lo veo bien, creo que jugar un torneo sin descensos es para que muchos jugadores se queden sin trabajo, los clubes van a jugar con el mínimo de profesionales y el resto juveniles, la competencia no va a ser la misma. Tampoco para los que transmiten".

Y más adelante, acotó: "Uno como técnico quiere competir, no solamente busca cobrar un sueldo y dirigir, no lo veo positivo a un campeonato sin descenso, bajaría el nivel y un montón de jugadores sin trabajo, por lo menos un descenso tiene que haber para que exista la competencia entre todos los equipos".

Indudablemente la consulta sobre las posibilidades de venir a Santa Fe para hacerse cargo de Unión no faltó, a lo que Rondina con absoluta sinceridad disparó: "En lo personal nadie de Unión se comunicó conmigo, si lo hizo el manager de Unión para ver las condiciones de mi contrato".

Para luego, destacar que "tengo contrato hasta el 30 de junio con Arsenal. Se han escuchado versiones que tengo todo arreglado con Unión y no es cierto. Yo quiero ser respetuoso con la gente con la que estoy hace dos años y respetar mi contrato".