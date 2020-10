Corvalán apostó a que Unión puede dar vuelta la serie

En conferencia de prensa virtual, el zurdo no se mostró de acuerdo ante las consultas respecto a que no se vio en el 15 de Abril el rendimiento esperado: "No sé qué eran lo que esperaban. Creo que hicimos un buen partido, pero no estamos conformes con el resultado. Fuimos protagonistas pese a tener muchas imprecisiones y creo que el empate era lo más justo para mi gusto".

https://twitter.com/Sudamericana/status/1321984024366243841 ¡Lo mejor del triunfo de @CSEmelec contra @clubaunion como visitante por la ida de la Segunda Fase de la #Sudamericana! pic.twitter.com/hcHwjPlpnl — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) October 30, 2020

Siguiendo con la radiografía, Claudio Corvalán se plantó en decir que esta caída no es definitiva en esta llave copera, porque hay con qué para ir a dar darlo vuelta en Guayaquil: "Este es un equipo nuevo, con cuerpo técnico también nuevo y estamos en formación. Estuvimos mucho tiempo parados y de a poco iremos encontrando la idea de juego. Tenemos que estar tranquilos, porque la serie está abierta. Se perdió un partido nomás".

"Lo bueno es que el equipo después de casi ocho meses, estuvo a la altura. Era lógico que no estuviéramos finos en los 90'. A parte el rival venía con casi 16 partidos encima y lo superamos pese al resultado. Seguro que íbamos a mostrar cosas distintas por los jugadores nuevos y la idea del DT", acotó Mugre.

En el final, fue todo confianza: "La serie está abierta. Nos vamos mal por el resultado, pero tranquilos, porque lo podemos darlo vuelta allá. No tenemos por qué dar por terminada la serie".