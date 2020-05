Cristian Tarragona le puso freno a los sondeos de Unión

Se sabe que la cuarentena por la pandemia del coronavirus dejará muchas secuelas en el fútbol argentino. Sobre todo económicas, ya que muchos clubes ya están en crisis. Por lo tanto, en algunos casos será necesario un ajuste y ahorrarse algunos mandos para paliar la anemia de ingresos. Por eso no se habla casi nada del mercado de pases. Ni hablar con la incertidumbre que reina respecto a cuando se retomará la actividad formal. Así y todo, hace algunos días trascendió la ilusión que tendría Unión en contar con Cristian Tarragona, que finaliza contrato con Patronato el 30 de junio.

El santafesino, de 29 años (9 de abril de 1991), es confeso hincha Tatengue, en algo para no pasar por alto. Tras su grata explosión en la Superliga, donde marcó siete goles en 18 partidos, algunos dirigentes tenían intenciones de buscarlo para la próxima temporada. Pero la salida de Leonardo Madelón y la falta de un técnico hizo cambiar el escenario. De igual, se está expectante respecto a su futuro.

image.png Cristian Tarragona, confeso hincha de Unión, fue el mejor jugador de Patronato en la pasada temporada

Patronato iba a ser uso de la opción de compra por el 50% del pase de Cristian Tarragona en una cifra cercana a los 300.000 dólares. Sin embargo, los problemas económicos pusieron en jaque la idea. Es más, el gerente del club mencionó que el cambio del dólar se volvió un gran condicionante y que la meta no pasaba por "hipotecar el club por un jugador".

Así parecían desaparecer esos deseos haciendo reflotar la posibilidades de Unión, que solo incorporaría a costo cero. Mucho más después del que propio jugador reconociera en declaraciones a medios santafesinos su anhelo de jugar en el club del que es hincha. Quizás en algún sentido para el atacante estas palabras fueron sacadas de contextos y salió a aclarar.

“Malinterpretaron lo que dije. Me gustaría haber jugado en Unión, es así, cuando sonó mi nombre mandé algunos mensajes, pero no se pudo dar en su momento. Cuando terminó el torneo, los dirigentes de Unión se comunicaron conmigo y me expresaron las ganas de que pueda ir. Pero les dije que tengo contrato con Patronato hasta el 30 de Junio, donde existe una opción de compra, en la cuál en principio se iba a ser uso, pero el tema lo están hablando con mi representante. Patronato tiene la prioridad en todo hasta fines de Junio y todo dependerá de lo que pase en Patrón, confió al sitio partidario Código Patrón.

La realidad es que el pensamiento de Cristian Tarragona esté en otro lado: “No dije de cerrar un capítulo en Patronato, no me quiero ir ya. No se comunicaron conmigo porque el tema lo maneja mi representante”. Una forma de abrirle la puerta nuevamente al elenco paranaense, que tratará de asegurarse a su mejor refuerzo de la temporada pasada. Por las dudas, Unión está agazapado.