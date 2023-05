El mensaje alentador de Machuca para el hincha de Unión luego del triunfo en Santiago del Estero

Unión encontró lo que tanto estaba buscando este viernes por la noche en el estadio Alfredo Terrera de Santiago del Estero. Está claro que no le sobra nada, pero en medio de la anemia de resultados, haberle ganado a Central Córdoba por 1-0 es un bálsamo en medio de un clima complicado y de crisis. Una victoria tan necesaria como el agua para empezar a encontrar otra vez confianza y encarar lo que viene con otro semblante.

Por eso no sorprendió el desahogo de los jugadores en el final del encuentro, que tuvo sus primeros indicios en el golazo de afuera del área de Enzo Roldán –ingresó en el segundo tiempo por Gastón Comas–, que dejó sin chances al arquero. Fueron casi todos abrazarlo. No era para menos, hacía rato que no podía marcar y, por si fuera poco, sirvió para cortar la sequía de 10 sin sumar de a tres (contando la Copa Argentina) y 18 como visitantes.

Quién jugó el partido con compromiso y enjundia fue el extremo Imanol Machuca, que marcó amplia diferencias recostado por la izquierda en el segundo tiempo. Cada vez que encaró ganó y por eso fue uno de los puntos altos.

Varios aprovecharon para hacer su reflexión, entre ellos el director técnico Sebastián Méndez, que fue el más calmo de todos, pero Machu prefirió ser concreto y le envió un mensaje de aliento a los hinchas a través de UNO Santa Fe: "Quería hacer este video para saludar a todos los tatengues y avisarles que estamos todos juntos y vamos arriba, que queda mucho por delante".