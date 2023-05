Para luego, dar las razones del equipo que decidió plantar en Santiago del Estero: "Entiendo que merecían una oportunidad, el cambio de esquema es como nos iban a jugar, intentamos poner a los muchachos que mejor estaban. Por suerte respondieron, fue un partido muy disputado, lo fuimos a buscar, con la convicción de no quedarnos con el punto".

El Gallego no evitó hablar del momento político que atraviesa el Tate, al decir que "nos vincula la parte política, nos llega y toca. Los cambios entendíamos que eran necesarios, como el ingreso de Enzo, al lesionarse Vera nos quedaba una ventana, jugadores acalambrados, lejos de retrasarnos fuimos a ganarlo. Hay que estar contentos. Somos parte del club, todos se están poniendo de acuerdo, necesitamos de la gente, que vuelvan a creer en nosotros, se construye con el tiempo y con victorias".

En otro tramo de la charla subrayó: "No iba a hablar del arbitraje, no me gustó, no es por caerle, pero fuimos a buscarlo con más ímpetu con valores, lo más destacable en la manera en que ganamos, metiendo, corriendo y dejando todo. Me voy tranquilo, es la manera de jugar cuando uno está en esta situación, es lo que quiere la gente. Un equipo que se brinda, el mérito es de los jugadores".

Nuevamente el orientador rojiblanco se metió en la vida política, al decir que "para que un club funcione en armonía, se necesita paz, no me gusta y es inútil que haya detenidos, balazos, hay que pensar en construir, esto es una victoria, un partido ganado. Nos estudiamos más los dos en el primer tiempo, nos faltó peso ofensivo, hablamos en el entretiempo, los cambios fueron ofensivos porque entendimos que podíamos ganarlo".

En referencia al planteo establecido, disparó: "Habíamos trabajado en la semana con Gerometta como stopper y con Juárez por afuera, puede hacer el recorrido porque es generoso. Yo no juego más, las felicitaciones son para ellos, tratamos de no equivocarnos con los cambios. Veníamos una semana trabajando con este dibujo e intérpretes, se habla mucho de los entrenadores, y el fútbol es de los jugadores, tenemos que ser humildes, que crezca el equipo, que ellos se liberen, perdimos de local y de mala manera".

Y luego, agregó: "En la situación en la que estamos quizás no podemos ser tan vistosos, lo intentamos de llegar organizados, cuando no se puede hay que sacar a relucir lo otro, los muchachos estaban sufriendo mucho, de este lado no es una buena sensación. Llevamos poco más de un mes, con oxígeno y ganas, siempre voy a ponderar al jugador".

Méndez admitió que "nos quedan todas finales si queremos salir de este momento. Cuando no se puede jugar bien, el equipo fue inteligente, el primer tiempo fue disputado, en el segundo tuvimos varias ocasiones. Eso me deja tranquilo, que entiendan que pueden disputar todos los partidos".

Pensando en el segundo semestre, el actual técnico disparó: "Por supuesto que pensamos porque uno no viene un ratito a un club, entendemos que para competir mejor vamos a necesitar de refuerzos porque nos jugamos mucho en la segunda parte del año. Unión es socialmente grande, pero el fútbol determina los estados de ánimo, si lo manifestó el presidente porque tienen la misma lectura".

Para después, cerrar diciendo que "creo que hay que trabajar en conjunto, manifesté que me alegro que la parte política se haya juntado, son todos hinchas de Unión. Hay que llegar a junio intentando sumar la mayor cantidad de puntos".