El clima en los vestuarios fue de pura algarabía, pero el capitán Claudio Corvalán tenía cosas por decir y fue el hueso: "Me parece que nosotros estamos ajenos a lo que pasa afuera, pero conocemos las situaciones. De igual modo, nos tenemos que aislar. Sobre todo los más chicos, porque muchos estábamos sintiendo los partidos como un karma y esto no es así. Hay que poner los pies sobre la tierra, porque se hablan muchas cosas que no son ciertas y todo nos llega".

"Dijeron que «pedíamos plata para salvarnos, que hubo una piña en el vestuario». Un montón de cosas dijeron. De algún lado salen, pero jamás le voy a faltar el respeto al club. Hay gente que quiere ensuciarnos, pero el común denominador es el que apoya. Igual seguro que la gente contenta no está y lo entiendo, pero no nos gusta la mala leche. Tenemos que estar fuertes para eso, pero cuando quieren ensuciar no me gusta. Es una vergüenza que digan que pedimos plata para salvarnos del descenso. Eso me molesta mucho", apuntó.

Unión.jpg El capitán de Unión, Claudio Corvalán, cargó contra los detractores.

Pero Mugre fue más allá: "Las puteadas son entendibles, porque la gente hace su sacrificio y no le estamos dando anda, pero que quieran ensuciar así, no es lo mejor".

Luego, admitió que tuvieron una charla con la barra en el predio: "Son momentos y pasa en todos lados. Charlamos bien con los chicos de la barra. Pasa en todos lados y nos pidieron explicaciones por el momento. Contestamos como corresponde y de buena manera, no tenemos nada que ocultar".

En el final, Corvalán tiró: "Es una alegría, pero esto sigue. Le queremos dedicar el triunfo a la gente, lo que menos quiero es estar de estar manera. Se lo dedicamos a la gente que no quiere hacerle daño a Unión".