El minuto a minuto del partido entre Newell's y Unión

Unión, con la permanencia asegurada, visita al urgido Newell's por la fecha 14 de la zona A del Clausura en busca de sumar para seguir en zona de playoffs

Luego de sellar su permanencia en la máxima categoría, Unión afrontaba este viernes una nueva prueba de fuego en Rosario, ante Newell’s por la fecha 14 del Torneo Clausura, en busca de sumar para seguir en zona de playoffs. El encuentro se juega en el estadio Marcelo Bielsa, con arbitraje de Fernando Espinoza y transmisión de UNO 106.3.