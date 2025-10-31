El minuto a minuto del partido entre Newell's y Unión

Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión, con la permanencia asegurada, visita al urgido Newell's por la fecha 14 de la zona A del Clausura en busca de sumar para seguir en zona de playoffs

31 de octubre 2025 · 20:46hs
Luego de sellar su permanencia en la máxima categoría, Unión afrontaba este viernes una nueva prueba de fuego en Rosario, ante Newell’s por la fecha 14 del Torneo Clausura, en busca de sumar para seguir en zona de playoffs. El encuentro se juega en el estadio Marcelo Bielsa, con arbitraje de Fernando Espinoza y transmisión de UNO 106.3.

Comenzó el partido: Unión ya visita a Newell's

Se puso en marcha en el estadio Marcelo Bielsa el duelo de la fecha 14 de la zona A del Clausura entre Newell's y Unión.

2 minutos: Unión llevó rápidamente peligro

Mejor Unión en el inicio, con dos acciones de peligro para dejar en claro que no quiere ser parte de la fiesta de Newell's.

8 minutos: Newell's utiliza la izquierda para atacar a Unión

Tras el buen inicio de Unión, Newell's se acomodó, emparejó las cosas y ahora también genera preocupación.

14 minutos: Unión siente la presión de Newell's

Ahora es Newell's el que impone presencia y le crea peligro a Unión con tiros de esquina. Tiene trabajo Tagliamonte.

20 minutos: Newell's-Unión, muy parejos

Hay varios manos a manos claros en un parejo 0-0 en Rosario entre Newell's y Unión. Se animó Tarragona con un tiro lejano que controló el arquero con un rebote.

23 minutos: Unión se pone arriba ante Newell's

Colazo metió un cabezazo formidable para poner el 1-0 de Unión ante Newell's en Rosario.

30 minutos: Madelón, molesto por algunos movimientos de Unión

Son cada vez más las indicaciones del técnico de Unión para evitar el desorden mientras Newell's caen el nerviosismo.

37 minutos: Martínez, el mejor de Unión

Todo pasa por el volante, que maneja los hilos de Unión, que le gana a Newell's y los nervios aparecen en Rosario.

Final del primer tiempo: Unión vence a Newell's en Rosario

Concluyó el acto inicial en Rosario, con el triunfo de Unión 1-0 ante Newell's. Claves Mauricio Martínez y Matías Tagliamonte.

Comenzó el complemento: Unión busca liquidar el partido ante Newell's

Se puso en marcha el segundo tiempo en el Marcelo Bielsa de Rosario, donde Unión busca quebrar definitivamente a Newell's. Gana 1-0. Entra Ludueña por Fascendini.

Formaciones de Newell's y Unión

Newell's: Juan Espínola; Alejo Montero, Saúl Salcedo, Víctor Cuesta y Luca Sosa; Jerónimo Russo, Martín González y Valentino Acuña; Facundo Guch, Luciano Herrera; y Carlos González. DT: Lucas Bernardi.

Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez y Nicolás Palavecino; Cristian Tarragona y Agustín Colazo. DT: Leonardo Madelón.

Gol: PT 23' Agustín Colazo (U).

Estadio: Marcelo Bielsa.

Árbitro: Fernando Espinoza.

