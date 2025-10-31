Luego de sellar su permanencia en la máxima categoría, Unión afrontaba este viernes una nueva prueba de fuego en Rosario, ante Newell’s por la fecha 14 del Torneo Clausura, en busca de sumar para seguir en zona de playoffs. El encuentro se juega en el estadio Marcelo Bielsa, con arbitraje de Fernando Espinoza y transmisión de UNO 106.3.
El minuto a minuto del partido entre Newell's y Unión
Unión, con la permanencia asegurada, visita al urgido Newell's por la fecha 14 de la zona A del Clausura en busca de sumar para seguir en zona de playoffs
Por Ovación
31 de octubre 2025 · 20:46hs
Formaciones de Newell's y Unión
Newell's: Juan Espínola; Alejo Montero, Saúl Salcedo, Víctor Cuesta y Luca Sosa; Jerónimo Russo, Martín González y Valentino Acuña; Facundo Guch, Luciano Herrera; y Carlos González. DT: Lucas Bernardi.
Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez y Nicolás Palavecino; Cristian Tarragona y Agustín Colazo. DT: Leonardo Madelón.
Gol: PT 23' Agustín Colazo (U).
Estadio: Marcelo Bielsa.
Árbitro: Fernando Espinoza.