El capitán de Unión, Mauro Pittón, valoró el enorme triunfo en Rosario ante Newell's para quedar como líderés de la zona A del Torneo Clausura. Por si fuera poco, se cortó una racha de 23 años sin ganar en el Parque Independencia, por lo que el sabor es mucho mejor.
Mauro Pittón: "Unión entregó todo y se llevó un triunfazo en una cancha difícil"
El capitán de Unión, Mauro Pittón, valoró el triunfo en Rosario ante Newell's para quedar como líderés de la zona A del Torneo Clausura
Por Ovación
• LEER MÁS: Triunfazo de Unión en Rosario para hundir a Newell's y quedar como único líder en la Zona A
Tras el partido, Pittón destacó la importancia de los tres puntos y reconoció lo difícil que fue sostener el resultado: “Sumamos tres puntos importantes. Partido durísimo y nos metieron en el arco con pelotazos. Nos crearon situaciones y no queda otra que mejorar. Unión entregó todo y por momentos costó jugar, pero nos llevamos tres puntos importantísimos”.
• LEER MÁS: El uno por uno de Unión en el triunfo ante Newell's
El mediocampista también analizó cómo el equipo administró la ventaja luego del gol de Agustín Colazo: “Manejamos el partido luego del gol y después no estuvimos finos en las contras, pero desde el orden sostuvimos la ventaja”.
• LEER MÁS: La tabla: Unión rompió un maleficio de 23 años en Rosario y volvió a la cima del Clausura
En cuanto al rendimiento general, Pittón resaltó el espíritu colectivo como la principal fortaleza del grupo: “Trabajamos para que las cosas salgan bien en cada cancha. De local tuvimos partidos buenos que no pudimos ganar y de visitante se nos viene dando más. Lo importante es sumar y que el equipo sea la figura. En conjunto nos potenciamos”.
• LEER MÁS: Madelón infló el pecho en Unión: "Acá hay orgullo, amor propio y rebeldía"
Por último, el capitán celebró el valor simbólico de la victoria: “Las rachas están para romperse. La cancha de Newell’s siempre fue complicada y nos llevamos un triunfazo. Pese a no estar en su mejor momento, hicieron un partidazo”.
La palabra de Mauro Pittón en Unión