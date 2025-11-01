Uno Santa Fe | Unión | Unión

Mauro Pittón: "Unión entregó todo y se llevó un triunfazo en una cancha difícil"

El capitán de Unión, Mauro Pittón, valoró el triunfo en Rosario ante Newell's para quedar como líderés de la zona A del Torneo Clausura

1 de noviembre 2025 · 00:27hs
Mauro Pittón: Unión entregó todo y se llevó un triunfazo en una cancha difícil

El capitán de Unión, Mauro Pittón, valoró el enorme triunfo en Rosario ante Newell's para quedar como líderés de la zona A del Torneo Clausura. Por si fuera poco, se cortó una racha de 23 años sin ganar en el Parque Independencia, por lo que el sabor es mucho mejor.

Tras el partido, Pittón destacó la importancia de los tres puntos y reconoció lo difícil que fue sostener el resultado: “Sumamos tres puntos importantes. Partido durísimo y nos metieron en el arco con pelotazos. Nos crearon situaciones y no queda otra que mejorar. Unión entregó todo y por momentos costó jugar, pero nos llevamos tres puntos importantísimos”.

El mediocampista también analizó cómo el equipo administró la ventaja luego del gol de Agustín Colazo: “Manejamos el partido luego del gol y después no estuvimos finos en las contras, pero desde el orden sostuvimos la ventaja”.

En cuanto al rendimiento general, Pittón resaltó el espíritu colectivo como la principal fortaleza del grupo: “Trabajamos para que las cosas salgan bien en cada cancha. De local tuvimos partidos buenos que no pudimos ganar y de visitante se nos viene dando más. Lo importante es sumar y que el equipo sea la figura. En conjunto nos potenciamos”.

Por último, el capitán celebró el valor simbólico de la victoria: “Las rachas están para romperse. La cancha de Newell’s siempre fue complicada y nos llevamos un triunfazo. Pese a no estar en su mejor momento, hicieron un partidazo”.

La palabra de Mauro Pittón en Unión

