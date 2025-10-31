La tabla: Unión rompió un maleficio de 23 años en Rosario y volvió a la cima del Clausura

Unión logró una victoria histórica ante Newell’s como visitante y volvió a subirse a la punta de la zona A del Torneo Clausura. Así está la tabla

Después de 23 años, Unión logró ganarle este viernes a Newell's de visitante y volvió a subirse a la punta de la zona A del Torneo Clausura . El Tate la pasó mal por momentos, pero resistió con carácter y se llevó tres puntos de oro que lo acercan a los playoffs.

El Rojiblanco mostró una gran fortaleza defensiva y tuvo en Matías Tagliamonte a su gran figura. El arquero fue determinante para sostener el resultado cuando Newell’s empujaba con todo en su casa.

Con este triunfo, Unión llegó a 23 puntos y, aunque todavía puede ser alcanzado por varios equipos, dio un paso fundamental en la pelea por la clasificación. Además, reafirmó su condición de mejor visitante del grupo, un dato que habla de la personalidad y solidez que el equipo muestra lejos del 15 de Abril.

La victoria en Rosario tiene un valor simbólico y emocional enorme: el Tate no ganaba allí desde hace más de dos décadas, en una cancha que parecía embrujada. Esta vez, rompió la racha y lo hizo en el momento justo, cuando el torneo entra en su tramo decisivo. Unión volvió a creer. Y lo hace desde la cima.

Así está la tabla de la zona A, con Unión en la cima