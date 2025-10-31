Uno Santa Fe | Ovación | Unión

Boca impuso su jerarquía y aplastó a Unión en el Ángel Malvicino

Unión jugó de igual a igual solo la primera mitad, porque después Boca fue superior y goleó 100-77 en Santa Fe por la Liga Nacional

31 de octubre 2025 · 22:53hs
Boca impuso su jerarquía y aplastó a Unión en el Ángel Malvicino

Boca mostró toda su jerarquía y poderío en Santa Fe este viernes por la noche y goleó por 100-77 a Unión en el estadio Ángel Malvicino, en una nueva jornada de la Liga Nacional de Básquet.

El equipo santafesino planteó un primer tiempo de igual a igual, incluso cerrando el primer cuarto apenas un punto abajo (26-27). Sin embargo, el Xeneize ajustó en defensa y marcó diferencias claras a partir del segundo segmento, con parciales de 43-52 y 58-75, hasta sellar una victoria categórica.

Unión solo compitió en la primera mitad ante Boca

La superioridad de Boca se reflejó en el juego colectivo, la intensidad en ambos costados y la eficacia desde el perímetro. Unión, pese al esfuerzo inicial, no pudo sostener el ritmo ni contener la rotación profunda del visitante.

En el Tate, el más destacado fue Franco Balbi, con 12 puntos y conducción firme, mientras que el goleador fue Francisco Cáffaro, quien aportó 21 unidades.

En la segunda mitad fue todo de un Boca que controló a Balbi y no le permitió correr al local. De allí, con pasajes de Scala, Stenta y Ferguson, el xeneize sacó distancias claras y quebró el juego para quedarse con una buena victoria.

El encuentro fue arbitrado por Fabricio Vito, Alberto Ponzo y Martín Pietromonaco, ante un buen marco de público que acompañó al equipo santafesino pese al resultado adverso.

