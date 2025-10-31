Boca impuso su jerarquía y aplastó a Unión en el Ángel Malvicino

Unión jugó de igual a igual solo la primera mitad, porque después Boca fue superior y goleó 100-77 en Santa Fe por la Liga Nacional

Boca mostró toda su jerarquía y poderío en Santa Fe este viernes por la noche y goleó por 100-77 a Unión en el estadio Ángel Malvicino, en una nueva jornada de la Liga Nacional de Básquet.

El equipo santafesino planteó un primer tiempo de igual a igual, incluso cerrando el primer cuarto apenas un punto abajo (26-27). Sin embargo, el Xeneize ajustó en defensa y marcó diferencias claras a partir del segundo segmento, con parciales de 43-52 y 58-75, hasta sellar una victoria categórica.

Unión solo compitió en la primera mitad ante Boca

La superioridad de Boca se reflejó en el juego colectivo, la intensidad en ambos costados y la eficacia desde el perímetro. Unión, pese al esfuerzo inicial, no pudo sostener el ritmo ni contener la rotación profunda del visitante.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigaNacional/status/1984406920367849760&partner=&hide_thread=false El martillazo de Guerra para abrir la noche en Santa Fe



@basquetpass_arg | @unionsfbasquet pic.twitter.com/zyI7KGaTsl — La Liga (@LigaNacional) October 31, 2025

En el Tate, el más destacado fue Franco Balbi, con 12 puntos y conducción firme, mientras que el goleador fue Francisco Cáffaro, quien aportó 21 unidades.

En la segunda mitad fue todo de un Boca que controló a Balbi y no le permitió correr al local. De allí, con pasajes de Scala, Stenta y Ferguson, el xeneize sacó distancias claras y quebró el juego para quedarse con una buena victoria.

El encuentro fue arbitrado por Fabricio Vito, Alberto Ponzo y Martín Pietromonaco, ante un buen marco de público que acompañó al equipo santafesino pese al resultado adverso.