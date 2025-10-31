Unión no se conforma y va por más ante el necesitado Newell's en Rosario

Unión, con la permanencia asegurada, visitará al urgido Newell's, desde las 21.15, en el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario, por la fecha 14.

Luego de sellar su permanencia en la máxima categoría, Unión afrontará este viernes una nueva prueba de fuego en Rosario, donde se medirá ante Newell’s por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. El encuentro comenzará a las 21.15 en el estadio Marcelo Bielsa, con transmisión de TNT Sports.

El contraste entre ambos equipos es tan evidente como el momento que atraviesan. La Lepra, hundida en una crisis futbolística y anímica, buscará oxígeno ante su gente en el estreno del interinato de Lucas Bernardi, mientras que el Tatengue, entonado tras golear 3-0 a Defensa y Justicia, intentará dar otro paso hacia su gran objetivo: meterse por primera vez en los playoffs desde que se implementó el actual formato de copas.

Unión, con confianza y sin cambios

El presente de Unión es muy alentador. Los dirigidos por Leonardo Madelón vienen de lograr una victoria clave ante Defensa y Justicia que les permitió alcanzar los 20 puntos y trepar al cuarto lugar del grupo, en plena zona de clasificación a los playoffs.

Con la permanencia ya asegurada, el Tatengue buscará seguir soñando. Madelón mantendría el mismo once titular que brilló en el 15 de Abril, con Agustín Colazo y Cristian Tarragona como dupla ofensiva y un mediocampo sólido comandado por Mauricio Martínez y Mauro Pittón.

Newell’s, urgido y con Bernardi en el banco

El conjunto rosarino viene de caer 3-1 ante Argentinos Juniors y se encuentra penúltimo en la Zona A, con apenas 11 puntos en 13 fechas. En el arranque de la semana se produjo la salida de Cristian Fabbiani, quien dejó su cargo tras una serie de malos resultados. En su lugar asumió Bernardi, ídolo del club y exentrenador de la Lepra, que aceptó el desafío de intentar una reacción inmediata.

Sin embargo, el panorama no es sencillo. A las bajas de Éver Banega (expulsado), Luca Regiardo (suspendido) y Jerónimo Gómez Mattar (citación al Sub-17), se sumó la rescindición del contrato de Darío Benedetto, quien no iba a ser tenido en cuenta por el nuevo DT. Ante este contexto, Bernardi apostará por un equipo mixto, combinando juventud y experiencia para intentar torcer la racha negativa.

Mientras Newell’s necesita sumar con urgencia para escapar de la zona baja, Unión se juega la chance de consolidarse entre los protagonistas y seguir alimentando una ilusión que crece fecha a fecha. Para los santafesinos, avanzar a los playoffs sería un logro histórico; para los rosarinos, ganar en casa podría significar el primer paso de una necesaria reconstrucción.

Probables formaciones de Newell's y Unión

Newell's: Juan Espínola; Alejo Montero, Saúl Salcedo, Luciano Lollo y Luca Sosa o Martín Luciano, Alan Mereles y Valentino Acuña; Facundo Guch, Gonzalo Maroni y Luciano Herrera; Carlos González. DT: Lucas Bernardi.

Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez y Nicolás Palavecino; Cristian Tarragona y Agustín Colazo. DT: Leonardo Madelón.

Estadio: Coloso Marcelo Bielsa.

Árbitro: Fernando Espinoza.

Hora de inicio: 21.15.

Televisa: TNT Premium.