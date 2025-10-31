Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión no se conforma y va por más ante el necesitado Newell's en Rosario

Unión, con la permanencia asegurada, visitará al urgido Newell's, desde las 21.15, en el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario, por la fecha 14.

Ovación

Por Ovación

31 de octubre 2025 · 08:28hs
Unión no se conforma y va por más ante el necesitado Newells en Rosario

UNO Santa Fe | José Busiemi

Luego de sellar su permanencia en la máxima categoría, Unión afrontará este viernes una nueva prueba de fuego en Rosario, donde se medirá ante Newell’s por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. El encuentro comenzará a las 21.15 en el estadio Marcelo Bielsa, con transmisión de TNT Sports.

LEER MÁS: La reserva de Unión quedó en cuarto lugar y se cruzará en los playoffs con Atlético Tucumán

El contraste entre ambos equipos es tan evidente como el momento que atraviesan. La Lepra, hundida en una crisis futbolística y anímica, buscará oxígeno ante su gente en el estreno del interinato de Lucas Bernardi, mientras que el Tatengue, entonado tras golear 3-0 a Defensa y Justicia, intentará dar otro paso hacia su gran objetivo: meterse por primera vez en los playoffs desde que se implementó el actual formato de copas.

Unión, con confianza y sin cambios

El presente de Unión es muy alentador. Los dirigidos por Leonardo Madelón vienen de lograr una victoria clave ante Defensa y Justicia que les permitió alcanzar los 20 puntos y trepar al cuarto lugar del grupo, en plena zona de clasificación a los playoffs.

Con la permanencia ya asegurada, el Tatengue buscará seguir soñando. Madelón mantendría el mismo once titular que brilló en el 15 de Abril, con Agustín Colazo y Cristian Tarragona como dupla ofensiva y un mediocampo sólido comandado por Mauricio Martínez y Mauro Pittón.

Newell’s, urgido y con Bernardi en el banco

El conjunto rosarino viene de caer 3-1 ante Argentinos Juniors y se encuentra penúltimo en la Zona A, con apenas 11 puntos en 13 fechas. En el arranque de la semana se produjo la salida de Cristian Fabbiani, quien dejó su cargo tras una serie de malos resultados. En su lugar asumió Bernardi, ídolo del club y exentrenador de la Lepra, que aceptó el desafío de intentar una reacción inmediata.

LEER MÁS: Unión hizo importantes avances para cerrar el tema Levinton y levantar el embargo

Sin embargo, el panorama no es sencillo. A las bajas de Éver Banega (expulsado), Luca Regiardo (suspendido) y Jerónimo Gómez Mattar (citación al Sub-17), se sumó la rescindición del contrato de Darío Benedetto, quien no iba a ser tenido en cuenta por el nuevo DT. Ante este contexto, Bernardi apostará por un equipo mixto, combinando juventud y experiencia para intentar torcer la racha negativa.

Mientras Newell’s necesita sumar con urgencia para escapar de la zona baja, Unión se juega la chance de consolidarse entre los protagonistas y seguir alimentando una ilusión que crece fecha a fecha. Para los santafesinos, avanzar a los playoffs sería un logro histórico; para los rosarinos, ganar en casa podría significar el primer paso de una necesaria reconstrucción.

Probables formaciones de Newell's y Unión

Newell's: Juan Espínola; Alejo Montero, Saúl Salcedo, Luciano Lollo y Luca Sosa o Martín Luciano, Alan Mereles y Valentino Acuña; Facundo Guch, Gonzalo Maroni y Luciano Herrera; Carlos González. DT: Lucas Bernardi.

Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez y Nicolás Palavecino; Cristian Tarragona y Agustín Colazo. DT: Leonardo Madelón.

Estadio: Coloso Marcelo Bielsa.

Árbitro: Fernando Espinoza.

Hora de inicio: 21.15.

Televisa: TNT Premium.

Unión Newells Rosario
Noticias relacionadas
Unión reclama una “reparación histórica”: la devolución de un predio de más de 3 hectáreas donde funciona el corralón municipal

"Reparación histórica": Unión reclama la devolución de 3,5 hectáreas donde hoy funciona el corralón municipal

palavecino, clave en union: si no vamos al 100% se nos hace dificil, no nos sobra nada

Palavecino, clave en Unión: "Si no vamos al 100% se nos hace difícil, no nos sobra nada"

siempre union presento un pedido para restituir al club un predio quitado durante la dictadura militar

"Siempre Unión" presentó un pedido para restituir al club un predio quitado durante la dictadura militar

union positivo, el mensaje del club de cara al duelo ante newells

"Unión positivo", el mensaje del club de cara al duelo ante Newell's

Lo último

Rescataron a una mujer que estuvo cuatro días secuestrada y fue golpeada por su ex pareja en Recreo

Rescataron a una mujer que estuvo cuatro días secuestrada y fue golpeada por su ex pareja en Recreo

Rosario Central expone su invicto en una dura visita a Instituto

Rosario Central expone su invicto en una dura visita a Instituto

Se completó la 7° fecha del Clausura Griselda Weimer

Se completó la 7° fecha del Clausura Griselda Weimer

Último Momento
Rescataron a una mujer que estuvo cuatro días secuestrada y fue golpeada por su ex pareja en Recreo

Rescataron a una mujer que estuvo cuatro días secuestrada y fue golpeada por su ex pareja en Recreo

Rosario Central expone su invicto en una dura visita a Instituto

Rosario Central expone su invicto en una dura visita a Instituto

Se completó la 7° fecha del Clausura Griselda Weimer

Se completó la 7° fecha del Clausura Griselda Weimer

Avanza la disputa de la fecha 10 del Clausura Chijí Serenotti

Avanza la disputa de la fecha 10 del Clausura Chijí Serenotti

CUST y Gimnasia jugarán la final del Clausura U21 Femenino

CUST y Gimnasia jugarán la final del Clausura U21 Femenino

Ovación
Una baja cantada en los convocados de Unión para visitar a Newells

Una baja cantada en los convocados de Unión para visitar a Newell's

Cuándo se juega la final de la Copa Libertadores 2025

Cuándo se juega la final de la Copa Libertadores 2025

Cuándo se juega la final de la Copa Sudamericana 2025

Cuándo se juega la final de la Copa Sudamericana 2025

Alumni superó a Colón y es el único puntero del Oficial A2

Alumni superó a Colón y es el único puntero del Oficial A2

Avanza la disputa de la fecha 10 del Clausura Chijí Serenotti

Avanza la disputa de la fecha 10 del Clausura Chijí Serenotti

Policiales
Tras casi dos años, cayó el presunto asesino del operador de radio Julián Acosta

Tras casi dos años, cayó el presunto asesino del operador de radio Julián Acosta

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Escenario
Se conocieron los horarios del Festival Bandera 2025: Juanes, Divididos, Babasónicos y más

Se conocieron los horarios del Festival Bandera 2025: Juanes, Divididos, Babasónicos y más

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros