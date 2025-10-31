Unión venció como visitante a Newell's 1-0 con gol de Agustín Colazo, pero la gran figura terminó siendo Matías Tagliamonte

El uno por uno de Unión en el triunfo ante Newell's.

Matías Tagliamonte (9): La gran figura de Unión y el responsable de que el Tate terminara ganando el partido. Notable seguridad en cada intervención con grandes atajadas y demostrando aplomo y personalidad para dominar el área y cerrar el arco.

Lautaro Vargas (5): Terminó pidiendo el cambio en el segundo tiempo, como todo el equipo, fue de mayor a menor y en la segunda etapa le costó en la marca.

Maizon Rodríguez (5): Ganó y perdió en el juego áereo, le tocó fajarse con González y Herrera. Debió trabajar y mucho en el cuerpo a cuerpo, con aciertos y errores.

Valentín Fascendini (5): Fue reemplazado en el entretiempo dado que estaba amonestado y jugaba condicionado. Algunos buenos cruces en defensa y en otras acciones salió a destiempo, caminando por la cornisa.

Mateo Del Blanco (6): Un buen primer tiempo en donde pasó siempre al ataque y se mostró como opción. Además metió el centro para el gol de Colazo. En la segunda etapa casi que no cruzó la mitad de la cancha.

LEER MÁS: Tagliamonte, clave en Unión: "Fue una buena noche, estuvimos concentrados y fuimos efectivos"

Julián Palacios (5): Mucha movilidad para el ida y vuelta encabezó algunas contras demostrando su velocidad, pero le faltó tener mayor claridad en los metros finales.

Mauro Pittón (7): Fue otro de los puntos altos que tuvo el equipo, el motor de la zona media para no dejar nunca de correr y de relevar a sus compañeros. Es un jugador fundamental en este equipo.

Mauricio Martínez (6): En la primera etapa se mostró siempre para dar el primer pase y posicionar al equipo en ataque, corrió y metió, pero cuando pudo jugó. Le costó hacer pie en el segundo tiempo.

Nicolás Palavecino (5): Se le destaca el sacrificio en el ida y vuelta, más allá de que es un jugador más de ataque que de retroceso. En la segunda etapa pisó el área rival pero remató desviado.

Agustín Colazo (7): Notable anticipo de cabeza para marcar un golazo y darle el triunfo a Unión. No apareció demasiado, pero volvió a marcar por tercer partido consecutivo.

Cristian Tarragona (5): Terminó saliendo con una molestia física, se tiró atrás para intentar jugar y formar parte del circuito ofensivo, más allá de que no tuvo chances para convertir. Hizo un desgaste físico importante, pero lejos del arco rival.

LEER MÁS: Triunfazo de Unión en Rosario para hundir a Newell's y quedar como único líder en la Zona A

Juan Pablo Ludueña (4): Le costó el partido, lo anticiparon bastante y no pudo brindar seguridad. Su fuerte es el juego áereo pero no pudo imponerse cuando el balón viajaba por arriba.

Marcelo Estigarribia (5): Está claro que no está en su plenitud física y encima a los pocos minutos de ingresar sufrió un golpe en la rodilla. Luchó mucho de espaldas y generó una falta en la que Cuesta debió ser expulsado.

Franco Fragapane (-): No pesó en el partido, en un contexto favorable para salir de contra y jugar con espacios, no pudo desequilibrar por su carril pasando desapercibido.

Emiliano Álvarez (-): Ingresó para jugar como carrilero por derecha, pero lo terminó haciendo como lateral, se dedicó a cuidad su sector, sin pasar al ataque.

Nicolás Paz (-): Ingresó para reemplazar a Vargas y lo hizo en una línea de cinco, dado que Álvarez se retrasó y en consecuencia terminó jugando más protegido en los metros finales.