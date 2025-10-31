Uno Santa Fe | Unión | Unión

Tagliamonte, clave en Unión: "Fue una buena noche, estuvimos concentrados y fuimos efectivos"

Matías Tagliamonte fue la gran figura en el triunfo de Unión 1-0 ante Newell's en Rosario, por la fecha 14 de la zona A del Torneo Clausura

31 de octubre 2025 · 23:54hs
Tagliamonte, clave en Unión: "Fue una buena noche, estuvimos concentrados y fuimos efectivos"

Matías Tagliamonte fue la gran figura en el triunfo de Unión 1-0 ante Newell's en Rosario, por la fecha 14 de la zona A del Torneo Clausura, resultado que le permitió volver a ser líder y romper una racha de 23 años sin ganar en el Parque Independencia.

El arquero rojiblanco fue decisivo en varios pasajes del encuentro y, tras el pitazo final, analizó lo sucedido: “Por suerte fue una buena noche. Creo que fue un buen partido, estuvimos concentrados, no solo en lo grupal sino también en lo colectivo. Hicimos un partido muy interesante”.

Tagliamonte reconoció que su protagonismo también fue producto del poder ofensivo del rival: “Cuando le toca ser figura al arquero es porque hubo complicaciones en defensa, pero la realidad es que delante teníamos un equipo muy complicado, que no está pasando un mejor momento y fue para adelante”.

El arquero destacó una de las atajadas más determinantes del partido: “Creo que la de (Gonzalo) Maroni fue la más complicada. Justo metí la mano”.

Tagliamonte, en un gran momento en Unión.

En cuanto al rendimiento general del equipo, valoró la eficacia en los momentos clave: “No sé cuántas situaciones tuvimos, pero generamos varias claras, como la del primer tiempo. Fuimos efectivos”.

Finalmente, el santafesino se mostró feliz por el resultado y por lo que significa para el grupo: “Veremos cómo se dan las cosas en la fecha, pero nos vamos muy contentos para Santa Fe”.

Madelón infló el pecho en Unión: "Acá hay orgullo, amor propio y rebeldía"

El uno por uno de Unión en el triunfo ante Newell's

La tabla: Unión rompió un maleficio de 23 años en Rosario y volvió a la cima del Clausura

Boca impuso su jerarquía y aplastó a Unión en el Ángel Malvicino

Mauro Pittón: 'Unión entregó todo y se llevó un triunfazo en una cancha difícil"

Madelón infló el pecho en Unión: "Acá hay orgullo, amor propio y rebeldía"

El uno por uno de Unión en el triunfo ante Newell's

Mauro Pittón: 'Unión entregó todo y se llevó un triunfazo en una cancha difícil"

Madelón infló el pecho en Unión: "Acá hay orgullo, amor propio y rebeldía"

El uno por uno de Unión en el triunfo ante Newell's

Tagliamonte, clave en Unión: "Fue una buena noche, estuvimos concentrados y fuimos efectivos"

La tabla: Unión rompió un maleficio de 23 años en Rosario y volvió a la cima del Clausura

Martínez, sincero: "El objetivo era salvarnos del descenso y ahora pensamos solo en clasificar"

Mauro Pittón: 'Unión entregó todo y se llevó un triunfazo en una cancha difícil"

La tabla: Unión rompió un maleficio de 23 años en Rosario y volvió a la cima del Clausura

Tagliamonte, clave en Unión: "Fue una buena noche, estuvimos concentrados y fuimos efectivos"

Boca impuso su jerarquía y aplastó a Unión en el Ángel Malvicino

Tras casi dos años, cayó el presunto asesino del operador de radio Julián Acosta

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Se conocieron los horarios del Festival Bandera 2025: Juanes, Divididos, Babasónicos y más

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros