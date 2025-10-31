Tagliamonte, clave en Unión: "Fue una buena noche, estuvimos concentrados y fuimos efectivos"

Matías Tagliamonte fue la gran figura en el triunfo de Unión 1-0 ante Newell's en Rosario, por la fecha 14 de la zona A del Torneo Clausura

Matías Tagliamonte fue la gran figura en el triunfo de Unión 1-0 ante Newell's en Rosario, por la fecha 14 de la zona A del Torneo Clausura, resultado que le permitió volver a ser líder y romper una racha de 23 años sin ganar en el Parque Independencia.

El arquero rojiblanco fue decisivo en varios pasajes del encuentro y, tras el pitazo final, analizó lo sucedido: “Por suerte fue una buena noche. Creo que fue un buen partido, estuvimos concentrados, no solo en lo grupal sino también en lo colectivo. Hicimos un partido muy interesante”.

Tagliamonte reconoció que su protagonismo también fue producto del poder ofensivo del rival: “Cuando le toca ser figura al arquero es porque hubo complicaciones en defensa, pero la realidad es que delante teníamos un equipo muy complicado, que no está pasando un mejor momento y fue para adelante”.

El arquero destacó una de las atajadas más determinantes del partido: “Creo que la de (Gonzalo) Maroni fue la más complicada. Justo metí la mano”.

En cuanto al rendimiento general del equipo, valoró la eficacia en los momentos clave: “No sé cuántas situaciones tuvimos, pero generamos varias claras, como la del primer tiempo. Fuimos efectivos”.

Finalmente, el santafesino se mostró feliz por el resultado y por lo que significa para el grupo: “Veremos cómo se dan las cosas en la fecha, pero nos vamos muy contentos para Santa Fe”.

