Martínez, sincero en Unión: "El objetivo era salvarnos del descenso y ahora pensamos en clasificar"

El volante de Unión, Mauricio Martínez, resaltó la importancia de ganar en cancha de Newell's y esquivó nuevamente hablar de pelear el título del Clausura

Unión consiguió una victoria clave en el estadio Marcelo Bielsa por 1-0 ante Newell's por fecha 14 de la Zona A del Torneo Clausura . Con este resultado se subió momentáneamente a la cima y extendió su gran momento, en busca de sellar su lugar en los playoffs.

Tras el encuentro, Mauricio Martínez valoró la importancia del triunfo: “Un triunfo muy importante en una cancha complicada donde hacía mucho que no se ganaba. Ahora a pensar en lo que viene”.

• LEER MÁS: El uno por uno de Unión en el triunfo ante Newell's

El santafesino reconoció el cambio de panorama que atraviesa el equipo: “El objetivo principal era salvarnos del descenso y ahora todo pasa por clasificar entre los ocho. Después veremos. El equipo por ahora está bien”.

image Martínez dijo que el objetivo de Unión es meterse en los playoffs.

Martínez, en alto nivel para Unión

En cuanto a su rendimiento, expresó sentirse conforme: “Me sentí bien, sobre todo en el primer tiempo muy cómodo, pero luego fui perdiendo pases claras por cuestiones lógicas del cansancio y porque el rival te marca. Pero siento confianza y el equipo me respalda, al igual que el cuerpo técnico”.

• LEER MÁS: Madelón infló el pecho en Unión: "Acá hay orgullo, amor propio y rebeldía"

Finalmente, analizó lo que dejó el partido ante la Lepra: “Creo que estuvimos a la altura ante un rival que iba a presionar. En el segundo tiempo nos metimos atrás innecesariamente, pero el equipo estuvo bien parado en todas las líneas”.