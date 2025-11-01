Unión consiguió una victoria clave en el estadio Marcelo Bielsa por 1-0 ante Newell's por fecha 14 de la Zona A del Torneo Clausura. Con este resultado se subió momentáneamente a la cima y extendió su gran momento, en busca de sellar su lugar en los playoffs.
Martínez, sincero en Unión: "El objetivo era salvarnos del descenso y ahora pensamos en clasificar"
El volante de Unión, Mauricio Martínez, resaltó la importancia de ganar en cancha de Newell's y esquivó nuevamente hablar de pelear el título del Clausura
Por Ovación
Tras el encuentro, Mauricio Martínez valoró la importancia del triunfo: “Un triunfo muy importante en una cancha complicada donde hacía mucho que no se ganaba. Ahora a pensar en lo que viene”.
El santafesino reconoció el cambio de panorama que atraviesa el equipo: “El objetivo principal era salvarnos del descenso y ahora todo pasa por clasificar entre los ocho. Después veremos. El equipo por ahora está bien”.
Martínez, en alto nivel para Unión
En cuanto a su rendimiento, expresó sentirse conforme: “Me sentí bien, sobre todo en el primer tiempo muy cómodo, pero luego fui perdiendo pases claras por cuestiones lógicas del cansancio y porque el rival te marca. Pero siento confianza y el equipo me respalda, al igual que el cuerpo técnico”.
Finalmente, analizó lo que dejó el partido ante la Lepra: “Creo que estuvimos a la altura ante un rival que iba a presionar. En el segundo tiempo nos metimos atrás innecesariamente, pero el equipo estuvo bien parado en todas las líneas”.