Madelón infló el pecho en Unión: "Acá hay orgullo, amor propio y rebeldía"

Pese al triunfo de Unión ante Newell's en Rosario, Leonardo Madeló insistió con la cautela y que la meta por ahora "es entrar entre los ocho"

1 de noviembre 2025 · 00:15hs
Madelón infló el pecho en Unión: Acá hay orgullo, amor propio y rebeldía

Luego de la histórica victoria de Unión 1-0 ante Newell's en el estadio Marcelo Bielsa, que le permitió volver a la cima de la zona A del Clausura, el entrenador Leonardo Madelón analizó el triunfo y destacó la entrega en un escenario donde hacía más de dos décadas que no se ganaba.

“Teníamos que romper la racha. Hay que cortarlas y hacía mucho que no ganábamos acá. El hincha debe estar orgulloso, porque el equipo trabajó un partido muy complicado. Estamos circunstancialmente primeros. El otro día dije que íbamos a reprogramar los objetivos. Ya pasó lo de sellar la categoría, ahora pensamos en clasificar y tenemos que sumar. Aún no estamos adentro, pero veo bien a Unión, sobre todo desde arriba. Jugamos ante un buen equipo pese a las urgencias. Creo que pegamos justo, estuvimos bien en defensa y con un arquero destacado. Hay que seguir con el perfil bajo”.

El técnico también se detuvo en el rendimiento de Agustín Colazo, autor del gol del triunfo y en el trabajo del grupo para preparar el partido: "Le dije justo a Bruno Pittón, que le pedí a Colazo que se quede, porque sentí que podían pasarle cosas lindas en Unión. El pibe entendió y hoy está bien. Hizo un golazo. Tiene resiliencia deportiva. Entre todos pensamos bien el partido, sobre todo el escenario. Lo trabajamos mucho. Tuvimos 15 minutos haciendo un partido de ping pong para generar incomodidad. Conforme y contento con los chicos. Ahora a pensar en Barracas”.

Madelón sigue siendo cauto en Unión

Madelón resaltó los valores que, según él, explican el buen momento del equipo: “Hay orgullo, amor propio y rebeldía. Aderezos muy lindos que tiene este equipo. Hay que estar bien. El equipo supo trabajar durante esos 25 minutos del primer tiempo con tenencia y justo ahí hicimos el gol. En una cancha complicada, era clave cortar la racha y defender. Así que hay que seguir, sumar y ver el resultado de los otros. Estamos encaminados para entrar entre los ocho. Eso nomás por ahora. El plantel lo tiene claro”.

También tuvo elogios para Matías Tagliamonte, figura en Rosario: “Estuvo a la altura y está creciendo. Le vienen bien estos partidos, donde se agiganta. Tuvo personalidad para manejar los tiempos”.

El entrenador explicó algunos cambios tácticos y decisiones durante el encuentro: “A (Valentín) Fascendini había que sacarlo porque el ambiente no estaba bien y podíamos perderlo en el segundo tiempo. Con el rival en desesperación era fundamental estar ordenados. Pero hay que tener alternativas, porque ya nos conocen. Hay algunos jugadores con molestias, pero estamos bien entrenados”.

Pensando en lo que viene, Madelón destacó la importancia del descanso y la recuperación antes de recibir a Barracas Central: “Sábado y domingo vamos a descansar para volver el lunes. Todo pPasará por la recuperación ahora y trabajar liviano. Barracas es un rival complicado que se para con una línea de cinco. Lo importante es mantener el orden. Estamos bien, así que mucha cautela en caso que alguien no llegue, porque hay otro esperando también por un lugar. Hay que cuidar todo. No hay que relajarse y estar motivados siempre, con equilibrio para manejar las situaciones”.

