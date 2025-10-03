El minuto a minuto del partido entre Unión y Aldosivi

Unión busca dar un paso clave para conservar la categoría y para mantenerse como líder de la Zona A contra Aldosivi en un colmado 15 de Abril

Unión se juega mucho más que tres puntos este viernes recibiendo a Aldosivi por la 11ª fecha de la Zona A del Torneo Clausura. El partido, que es transmitido por UNO 106.3 a través del equipo Dial Deportivo, tiene un doble condimento, ya que el Tate defiende la punta, mientras que el Tiburón necesita escaparle al descenso.