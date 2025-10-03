Uno Santa Fe | Unión | Unión

El minuto a minuto del partido entre Unión y Aldosivi

Unión busca dar un paso clave para conservar la categoría y para mantenerse como líder de la Zona A contra Aldosivi en un colmado 15 de Abril

3 de octubre 2025 · 20:28hs
UNO Santa Fe | José Busiemi

Unión se juega mucho más que tres puntos este viernes recibiendo a Aldosivi por la 11ª fecha de la Zona A del Torneo Clausura. El partido, que es transmitido por UNO 106.3 a través del equipo Dial Deportivo, tiene un doble condimento, ya que el Tate defiende la punta, mientras que el Tiburón necesita escaparle al descenso.

Comenzó el partido: Unión ya juega ante Aldosivi

Se puso en marcha en el 15 de Abriel el cotejo entre Unión y Aldosivi por la fecha 11 del Clausura.

8 minutos: Unión trata de ser claro en un partido parejo

El inicio tiene a Unión queriendo asumir el dominio, pero Aldosivi no le da espacios y el trámite es equilibrado.

11 minutos: el travesaño evitó el gol de Unión

Remate de Mauro Pittón que dio en el travesaño y picó en la línea. Una acción que pedía VAR, pero por muy poco no entró.

Formaciones de Unión y Aldosivi

Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón y Franco Fragapane; Lucas Gamba y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Aldosivi: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Santiago Moya, Yonathan Cabral y Fernando Román; Roberto Bochi; Agustín Palavecino, Federico Gino, Justo Giani y Tiago Serrago; Facundo De la Vega. DT: Guillermo Farré.

Estadio: 15 de Abril.

Árbitro: Andrés Merlos.

