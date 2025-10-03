Unión se juega mucho más que tres puntos este viernes recibiendo a Aldosivi por la 11ª fecha de la Zona A del Torneo Clausura. El partido, que es transmitido por UNO 106.3 a través del equipo Dial Deportivo, tiene un doble condimento, ya que el Tate defiende la punta, mientras que el Tiburón necesita escaparle al descenso.
El minuto a minuto del partido entre Unión y Aldosivi
Unión busca dar un paso clave para conservar la categoría y para mantenerse como líder de la Zona A contra Aldosivi en un colmado 15 de Abril
Por Ovación
3 de octubre 2025 · 20:28hs
Formaciones de Unión y Aldosivi
Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón y Franco Fragapane; Lucas Gamba y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.
Aldosivi: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Santiago Moya, Yonathan Cabral y Fernando Román; Roberto Bochi; Agustín Palavecino, Federico Gino, Justo Giani y Tiago Serrago; Facundo De la Vega. DT: Guillermo Farré.
Estadio: 15 de Abril.
Árbitro: Andrés Merlos.