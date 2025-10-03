VIDEO: el recibimiento a todas luces de Unión en un colmado 15 de Abril ante Aldosivi

Los hinchas coparon el estadio 15 de Abril para acompañar a Unión en el partido de la fecha 11 de la zona A del Clausura ante Aldosivi. ¡Mirá!

El estadio 15 de Abril volvió a vibrar este viernes por la noche con un marco imponente para el duelo ante Aldosivi por la fecha 11 de la zona A del Clausura y donde el hincha de Unión brindó un recibimiento multitudinario y cargado de color, reafirmando una vez más la pasión que lo distingue.

La expectativa por la gran campaña del equipo, que se anima a pelear bien arriba en la tabla, se trasladó a las tribunas. Miles de hinchas coparon el estadio y tiñeron de rojo y blanco cada rincón, con banderas, cantos y una energía contagiosa que marcó el clima de la noche.

El momento cúlmine llegó con la tradicional lluvia de fuegos artificiales, que iluminó el cielo santafesino y acompañó la salida del equipo al campo de juego. Una postal que reflejó la comunión entre jugadores e hinchas, en un presente donde la ilusión se renueva jornada tras jornada.

La pasión de la gente de Unión volvió a quedar en evidencia: una vez más, el aliento incondicional se transformó en protagonista, generando un marco que difícilmente pase inadvertido en el fútbol argentino.

El recibimiento de los hinchas de Unión