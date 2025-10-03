Uno Santa Fe | Unión | Unión

VIDEO: el recibimiento a todas luces de Unión en un colmado 15 de Abril ante Aldosivi

Los hinchas coparon el estadio 15 de Abril para acompañar a Unión en el partido de la fecha 11 de la zona A del Clausura ante Aldosivi. ¡Mirá!

Ovación

Por Ovación

3 de octubre 2025 · 22:04hs
VIDEO: el recibimiento a todas luces de Unión en un colmado 15 de Abril ante Aldosivi

UNO Santa Fe | José Busiemi
VIDEO: el recibimiento a todas luces de Unión en un colmado 15 de Abril ante Aldosivi

El estadio 15 de Abril volvió a vibrar este viernes por la noche con un marco imponente para el duelo ante Aldosivi por la fecha 11 de la zona A del Clausura y donde el hincha de Unión brindó un recibimiento multitudinario y cargado de color, reafirmando una vez más la pasión que lo distingue.

• LEER MÁS: Todo el color de los hinchas de Unión para el partido ante Aldosivi

La expectativa por la gran campaña del equipo, que se anima a pelear bien arriba en la tabla, se trasladó a las tribunas. Miles de hinchas coparon el estadio y tiñeron de rojo y blanco cada rincón, con banderas, cantos y una energía contagiosa que marcó el clima de la noche.

• LEER MÁS: Spahn cargó contra Levinton por el embargo a Unión: "No vamos a ceder ni un centavo"

El momento cúlmine llegó con la tradicional lluvia de fuegos artificiales, que iluminó el cielo santafesino y acompañó la salida del equipo al campo de juego. Una postal que reflejó la comunión entre jugadores e hinchas, en un presente donde la ilusión se renueva jornada tras jornada.

La pasión de la gente de Unión volvió a quedar en evidencia: una vez más, el aliento incondicional se transformó en protagonista, generando un marco que difícilmente pase inadvertido en el fútbol argentino.

El recibimiento de los hinchas de Unión

recibimiento unión

Unión Aldosivi 15 de Abril
Noticias relacionadas
el uno por uno de union en la derrota ante aldosivi

El uno por uno de Unión en la derrota ante Aldosivi

union no rinde en casa, perdio con aldosivi y por primera vez se fue silbado

Unión no rinde en casa, perdió con Aldosivi y por primera vez se fue silbado

todo el color de los hinchas de union para el partido ante aldosivi

Todo el color de los hinchas de Unión para el partido ante Aldosivi

spahn cargo contra levinton por el embargo a union: no vamos a ceder ni un centavo

Spahn cargó contra Levinton por el embargo a Unión: "No vamos a ceder ni un centavo"

Lo último

Pittón, sincero en Unión: Nos acostumbramos a sumar de a tres y por eso esto nos duele

Pittón, sincero en Unión: "Nos acostumbramos a sumar de a tres y por eso esto nos duele"

Madelón, caliente por la caída de Unión: Esto no es un drama, porque seguimos primeros

Madelón, caliente por la caída de Unión: "Esto no es un drama, porque seguimos primeros"

El uno por uno de Unión en la derrota ante Aldosivi

El uno por uno de Unión en la derrota ante Aldosivi

Último Momento
Pittón, sincero en Unión: Nos acostumbramos a sumar de a tres y por eso esto nos duele

Pittón, sincero en Unión: "Nos acostumbramos a sumar de a tres y por eso esto nos duele"

Madelón, caliente por la caída de Unión: Esto no es un drama, porque seguimos primeros

Madelón, caliente por la caída de Unión: "Esto no es un drama, porque seguimos primeros"

El uno por uno de Unión en la derrota ante Aldosivi

El uno por uno de Unión en la derrota ante Aldosivi

Unión no rinde en casa, perdió con Aldosivi y por primera vez se fue silbado

Unión no rinde en casa, perdió con Aldosivi y por primera vez se fue silbado

VIDEO: el recibimiento a todas luces de Unión en un colmado 15 de Abril ante Aldosivi

VIDEO: el recibimiento a todas luces de Unión en un colmado 15 de Abril ante Aldosivi

Ovación
Pittón, sincero en Unión: Nos acostumbramos a sumar de a tres y por eso esto nos duele

Pittón, sincero en Unión: "Nos acostumbramos a sumar de a tres y por eso esto nos duele"

Spahn cargó contra Levinton por el embargo a Unión: No vamos a ceder ni un centavo

Spahn cargó contra Levinton por el embargo a Unión: "No vamos a ceder ni un centavo"

VIDEO: el recibimiento a todas luces de Unión en un colmado 15 de Abril ante Aldosivi

VIDEO: el recibimiento a todas luces de Unión en un colmado 15 de Abril ante Aldosivi

Todo el color de los hinchas de Unión para el partido ante Aldosivi

Todo el color de los hinchas de Unión para el partido ante Aldosivi

Unión recibió un embargo por adeudar una comisión del pase de Malcorra a Tijuana

Unión recibió un embargo por adeudar una comisión del pase de Malcorra a Tijuana

Policiales
Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a Patito en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario