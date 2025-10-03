Unión recibió un embargo por adeudar una comisión del pase de Malcorra a Tijuana

Unión recibió un embargo tras el fallo en favor del representante Sergio Levinton por una deuda originada en el pase de Ignacio Malcorra a Tijuana de México

El presente deportivo de Unión se ve alterado por una noticia que golpea en el plano económico: fue notificado de un embargo judicial tras un fallo en favor del representante Sergio Levinton , quien reclama una deuda originada en la transferencia de Ignacio Malcorra al Tijuana de México .

El juicio, que se extendió durante 10 años, concluyó con un dictamen que obliga a la entidad rojiblanca a saldar una suma reclamada por el empresario, que asegura no haber recibido el dinero correspondiente en su momento por la venta del 50% de la ficha del volante zurdo.

Unión, con cuentas embargadas

Si bien no existe confirmación oficial sobre las cifras, trascendió que el monto ascendería a 375.000 dólares, una suma considerable en medio de la delicada situación económica que atraviesa el club.

Ignacio Malcorra.jpg Sergio Levinton le reclama una deuda a Unión por el pase de Malcorra a Tijuana. Internet

La dirigencia, por su parte, prepara una apelación para intentar frenar los efectos inmediatos de la medida, que representa un golpe inesperado. En este contexto, no puede soslayarse que en el último partido ante Independiente Rivadavia se dispuso un bono extra (Día del Club) con el objetivo de recomponer algunos aspectos financieros.

Este nuevo contratiempo aparece como un dolor de cabeza para la institución, justo en un momento donde se intentaba estabilizar el frente económico y mantener el buen acompañamiento de los socios.