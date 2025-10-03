Zahir Yunis compartirá representante con el Pulga Rodríguez

Este viernes se conoció la información de que el volante de Colón Zahir Yunis será representado por Roberto San Juan quien maneja la carrera del Pulga Rodríguez

Zahir Yunis será representado por Roberto San Juan, quien representa al Pulga Rodríguez.

Zahir Yunis se ganó un lugar dentro del equipo y por ese motivo, en este segundo semetre se consolidó como titular con la camiseta de Colón. La venta de Alan Forneris a Racing, le dio la chance de alcanzar la continuidad que estaba esperando.

En octubre del 2024 y cuando apenas había jugado dos partidos con la camiseta rojinegra, firmó su primer contrato con la institución por tres años, es decir hasta diciembre del 2027.

Y este viernes se conoció la información de que el mediocampista central cambió de su represente. Por ello a través de sus redes sociales, Roberto San Juan anunció que a partir de ahora representará a Yunis.

Recordando que San Juan es quien maneja la carrera del Pulga. Así las cosas, el mediocampista compartirá representante con Luis Rodríguez.

Las estadísticas indican que Yunis lleva jugados 18 partidos con la camiseta de Colón. Debutó en el 2024 bajo la conducción de Martín Minella en el triunfo 1-0 con Almagro. Y su único gol, lo anotó en este 2025 en el triunfo 4-3 ante Central Norte.