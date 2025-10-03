Uno Santa Fe | Colón | Colón

Christian Bernardi, la despedida de un ídolo de Colón en el Brigadier López

Christian Bernardi, a pesar de los rumores que daban cuenta que no concentraría para recibir a Defensores Unidos, finalmente sería titular en Colón.

3 de octubre 2025 · 10:31hs
La etapa de Christian Bernardi en Colón parece haber llegado a su fin. El mediocampista cordobés quedó al margen del equipo titular que probó Ezequiel Medrán el jueves, pero este viernes apareció entre los 11, de cara al partido del domingo a las 15.30 ante Defensores Unidos de Zárate, en el Brigadier López.

LEER MÁS: Colón zanjó un conflicto histórico: la deuda con Lucas Viatri fue saldada por completo

La despedida de Bernardi del estadio sabalero parecía haberse producido en la fecha 32, cuando fue reemplazado en el partido ante Deportivo Morón, emotivamente pidiendo perdón a los hinchas hasta las lágrimas. Es que los rumores daban cuenta que incluso se quedaría afuera del banco de suplentes.

Un regreso que estuvo muy lejos del soñado en Colón

Bernardi volvió a la actividad en enero de 2024, tras una prolongada inactividad por una afección cardíaca derivada del coronavirus, que le había impedido superar la revisación médica en Fortaleza y Vélez.

BERNARDI.jpg

Su regreso generaba ilusión en la Primera Nacional, pero nunca logró replicar la imagen y el rendimiento de su etapa anterior en el club, donde se consagró campeón en 2021 y anotó en la histórica final ante Racing por 3-0 en San Juan.

Los números de Bernardi en su vuelta a Colón

En la actual temporada, Bernardi disputó 24 partidos, marcó dos goles, fue titular en 18 encuentros, ingresó desde el banco en 6, y fue reemplazado 15 veces. Además, participó en la eliminación de Copa Argentina frente a San Martín de Tucumán.

LEER MÁS: Semejanzas y diferencias entre el primer y último Colón del 2025

En 2024 había jugado 30 partidos, anotando dos goles, siendo titular en 14, ingresando en 16 desde el banco, reemplazado 15 veces y con una expulsión registrada.

Su presencia en la lista de concentrados para la última fecha estaría garantizada, no así la de otros referentes, por problemas físicos y contractuales como son los casos de Emmanuel Gigliotti o Luis Miguel Rodríguez sumado a la situación de Facundo Castro, marcan el cierre definitivo de una etapa que tuvo momentos de liderazgo, pero también campañas difíciles y cuestionamientos de los hinchas. Con esta decisión, Bernardi se despediría definitivamente del Brigadier López ante el CADU, dejando atrás una etapa cargada de emociones, tanto dentro como fuera del campo de juego.

Colón Christian Bernardi Defensores Unidos
