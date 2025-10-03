Unión no rinde en casa, perdió con Aldosivi y por primera vez se fue silbado

Con goles de Justo Giani y Giuliano Cerato, Aldosivi superó en el 15 de Abril a Unión 2-0 por la fecha 11 de la zona A del Clausura

Unión asumía este viernes una linda chance ante Aldosivi para intentar sacar un plus en el 15 de Abril y así ratificar su liderazgo en la zona A por la fecha 11 del Clausura . Sin embargo, le cuesta hacer pie de local, perdió 2-0 por los goles de Justo Giani y Giuliano Cerato y por primera vez se fue silbado.

Unión y Aldosivi protagonizaron un entretenido primer tiempo, en donde se generaron situaciones para abrir el marcador más allá del 0 a 0. Fue equilibrado el desarrollo, ya que, si bien fue Unión el que salió a buscar el partido, Aldosivi inquietó cada vez que se animó a pasar la mitad de cancha.

La más clara para el Tate llegó a los 10 minutos, luego de una gran acción colectiva que terminó con un remate de Mauro Pittón que se estrelló en el travesaño: la pelota picó en la línea y Gamba, debajo del arco, cabeceó por arriba.

NO HAY MANERA DE ENTENDER CÓMO ESTO NO FUE GOL DE UNIÓN





La otra chance que dispuso Unión fue una media vuelta de Cristian Tarragona que terminó tapando Jorge Carranza. Al Tate le costó tener claridad en los metros finales.

TAPADÓN de Carranza para evitar el gol de Tarragona





El Tiburón inquietó con una remate de de Facundo de La Vega que terminó tapando Matías Tagliamonte, y un remate de Yonathan Cabral debajo del arco que se fue por encima del travesaño. Sin jugar bien, Unión pudo ponerse en ventaja pero falló en la definición y no contó con esa dosis de fortuna en el remate de Pittón.

El segundo tiempo de Unión y Aldosivi

En el arranque del segundo tiempo pareció que Unión podía volcar el partido a su favor, ya que en esos primeros minutos domino las acciones llegando con un remate de Lautaro Vargas que terminó tapando Carranza. Pero fue un espejismo, ya que en los minutos siguientes, el equipo volvió a decaer y por eso no llamó la atención que, a los 13 minutos, Leonardo Madelon decidiera dos cambios al mismo tiempo e idénticos al partido con Banfield: adentro Nicolás Palavecino y Augusto Solari para las salidas de Franco Fragapane y Julian Palacios.

Casi le da premio esos cambios, ya que Palavecino inició la jugada que terminó en centro de Mateo Del Blanco, la pelota rebotó en el travesaño y Cristian Tarragona, debajo del arco y de forma insólita, remató por arriba del horizontal.

OTRA MÁS QUE NO ENTRÓ PARA UNIÓN Tarragona tuvo una chance inmejorable y se le fue por arriba





Cuando daba la sensación que el Tate podía abrir el marcador, el que lo hizo fue Aldosivi; de un tiro de esquina y un cabezazo, Justo Giani de frente al arco puso el pie para establecer el 1 a 0. Pudo aumentar el elenco visitante con un cabezazo desviado de Giani ante otra mala cobertura en pelota quieta. El gol de Aldosivi aceleró la ansiedad de la gente y eso comenzó a incidir en el equipo que siguió equivocándose.

SITUACIÓN CURIOSA EN SANTA FE El VAR chequeó una posible roja a Fascendini por mano, terminó en offside y Merlos le quitó la amarilla al jugador de Unión





A los 34 minutos, Madelón mando a la cancha a Diego Díaz y Agustín Colazo para que salgan Gamba y Martinez e intentar con tres puntas llegar al empate. A los 39', Cristian Tarragona, a la carrera y luego de un pase de Diego Díaz, terminó rematando desviado. Unión era voluntad pero carecía de ideas ante un rival limitado pero que había hecho su negocio con ese gol de pelota quieta.

En el octavo minuto de descuento, Aldosivi llegó al segundo gol de contra para sellar el resultado. El lateral Giuliano Cerato recibió en soledad de frente al arco y con un remate direccionado decretó el 2 a 0. Durísima derrota de Unión ante un rival que no había ganado en el Torneo y que llegaba a Santa Fe con apenas tres puntos.

EN UNA DE LAS ÚLTIMAS LO LIQUIDÓ ALDOSIVI Tras una gran corrida de Natanael Guzmán, Giuliano Cerato quedó mano a mano y no falló para el 2 a 0 ante Unión





El Tate tenía la chance de ganar y mantenerse como único líder pero volvió a defeccionar prolongando el bajón futbolistico que venía arrastrando. Bajaron los rendimientos de la mayoría de los jugadores y eso hizo que el equipo perdiera frescura e intensidad. Además volvió a mostrar dificultades a la hora de asumir el protagonismo. No es casualidad que ya son cuatro los partidos sin ganar como local.

Deberá Madelon dar una vuelta de tuerca e intentar buscar variantes; da la sensación que se agotó la manera de jugar los partidos y que tendrá que encontrar variantes. Unión encarara la recta final de la competencia en medio de un bajón futbolístico y, en consecuencia, deberá reaccionar sino quiere una vez más terminar decepcionando.

Formaciones de Unión y Aldosivi

Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón y Franco Fragapane; Lucas Gamba y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Aldosivi: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Santiago Moya, Yonathan Cabral y Fernando Román; Roberto Bochi; Agustín Palavecino, Federico Gino, Justo Giani y Tiago Serrago; Facundo De la Vega. DT: Guillermo Farré.

Goles: ST 18' Justo Giani (A) y 53' Giuliano Cerato (A).

Estadio: 15 de Abril.

Árbitro: Andrés Merlos.