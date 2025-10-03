Uno Santa Fe | Unión | Unión

Todo el color de los hinchas de Unión para el partido ante Aldosivi

Los hinchas de Unión le pusieron color y pasión al partido en el estadio 15 de Abril contra Aldosivi por la fecha 11 del Clausura. Postales

Ovación

Por Ovación

3 de octubre 2025 · 21:07hs
Todo el color de los hinchas de Unión para el partido ante Aldosivi

UNO Santa Fe | José Busiemi

El 15 de Abril se vistió nuevamente de fiesta este viernes por la noche. Con el calor que comienza a hacerse sentir en la región, los hinchas de Unión dijeron presente en gran número para alentar al equipo frente a Aldosivi por la fecha 11 de la zona A del Clausura.

• LEER MÁS: Unión se la juega y gestiona para hacer uso de la segunda opción por Diego Díaz

La campaña positiva viene generando una expectativa enorme y, como era de esperar, la respuesta de la gente estuvo a la altura. De hecho, la concurrencia superó la del partido anterior ante Independiente Rivadavia, cuando la implementación de un bono extra condición la posibilidad de asistencia de varios socios.

• LEER MÁS: Spahn cargó contra Levinton por el embargo a Unión: "No vamos a ceder ni un centavo"

Lejos de ser un obstáculo esta vez, el aliento fue masivo: familias completas, peñas del interior y la tradicional marea rojiblanca que colmó las tribunas, transformando la noche en un verdadero espectáculo. Muchos aprovecharon la previa para mantener vivas las costumbres: comer algo rápido en la calle, compartir una bebida fresca para paliar el calor y palpitar el encuentro en un clima de camaradería que solo el fútbol puede generar.

• LEER MÁS: Unión recibió un embargo por adeudar una comisión del pase de Malcorra a Tijuana

El colorido de banderas, cánticos y camisetas volvió a dejar en claro una premisa que no cambia con el paso del tiempo: el amor incondicional de los hinchas de Unión por sus colores. La cámara de UNO Santa Fe estuvo capturando los mejores momentos.

El color de los hinchas de Unión

hinchas unión
Los hinchas de Unión, a pura pasión como siempre.

Los hinchas de Unión, a pura pasión como siempre.

image
Unión Aldosivi hinchas
Noticias relacionadas
union recibio un embargo por adeudar una comision del pase de malcorra a tijuana

Unión recibió un embargo por adeudar una comisión del pase de Malcorra a Tijuana

Unión no podrá contar con Marcelo Estigarribia.

Los convocados en Unión con una baja muy sensible

union jugo de igual a igual en brasilia y perdio en el cierre ante flamengo

Unión jugó de igual a Igual en Brasilia y perdió en el cierre ante Flamengo

cortes de transito y operativo de seguridad para union-aldosivi en el 15 de abril

Cortes de tránsito y operativo de seguridad para Unión-Aldosivi en el 15 de Abril

Lo último

Todo el color de los hinchas de Unión para el partido ante Aldosivi

Todo el color de los hinchas de Unión para el partido ante Aldosivi

Spahn cargó contra Levinton por el embargo a Unión: No vamos a ceder ni un centavo

Spahn cargó contra Levinton por el embargo a Unión: "No vamos a ceder ni un centavo"

Unión ya juega un duelo a dos puntas contra Aldosivi en el estadio 15 de Abril

Unión ya juega un duelo a dos puntas contra Aldosivi en el estadio 15 de Abril

Último Momento
Todo el color de los hinchas de Unión para el partido ante Aldosivi

Todo el color de los hinchas de Unión para el partido ante Aldosivi

Spahn cargó contra Levinton por el embargo a Unión: No vamos a ceder ni un centavo

Spahn cargó contra Levinton por el embargo a Unión: "No vamos a ceder ni un centavo"

Unión ya juega un duelo a dos puntas contra Aldosivi en el estadio 15 de Abril

Unión ya juega un duelo a dos puntas contra Aldosivi en el estadio 15 de Abril

Ucrania superó a Paraguay y quedó como líder del Grupo B del Mundial Sub 20

Ucrania superó a Paraguay y quedó como líder del Grupo B del Mundial Sub 20

Sassuolo abrió la fecha del Calcio con un triunfo ante Hellas Verona

Sassuolo abrió la fecha del Calcio con un triunfo ante Hellas Verona

Ovación
Todo el color de los hinchas de Unión para el partido ante Aldosivi

Todo el color de los hinchas de Unión para el partido ante Aldosivi

Unión recibió un embargo por adeudar una comisión del pase de Malcorra a Tijuana

Unión recibió un embargo por adeudar una comisión del pase de Malcorra a Tijuana

Christian Bernardi, la despedida de un ídolo de Colón en el Brigadier López

Christian Bernardi, la despedida de un ídolo de Colón en el Brigadier López

Zahir Yunis compartirá representante con el Pulga Rodríguez

Zahir Yunis compartirá representante con el Pulga Rodríguez

Luciani negó alianzas y reafirmó la independencia de Sangre de Campeones

Luciani negó alianzas y reafirmó la independencia de Sangre de Campeones

Policiales
Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a Patito en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario