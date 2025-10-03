Todo el color de los hinchas de Unión para el partido ante Aldosivi

Los hinchas de Unión le pusieron color y pasión al partido en el estadio 15 de Abril contra Aldosivi por la fecha 11 del Clausura. Postales

El 15 de Abril se vistió nuevamente de fiesta este viernes por la noche. Con el calor que comienza a hacerse sentir en la región, los hinchas de Unión dijeron presente en gran número para alentar al equipo frente a Aldosivi por la fecha 11 de la zona A del Clausura .

La campaña positiva viene generando una expectativa enorme y, como era de esperar, la respuesta de la gente estuvo a la altura. De hecho, la concurrencia superó la del partido anterior ante Independiente Rivadavia, cuando la implementación de un bono extra condición la posibilidad de asistencia de varios socios.

Lejos de ser un obstáculo esta vez, el aliento fue masivo: familias completas, peñas del interior y la tradicional marea rojiblanca que colmó las tribunas, transformando la noche en un verdadero espectáculo. Muchos aprovecharon la previa para mantener vivas las costumbres: comer algo rápido en la calle, compartir una bebida fresca para paliar el calor y palpitar el encuentro en un clima de camaradería que solo el fútbol puede generar.

El colorido de banderas, cánticos y camisetas volvió a dejar en claro una premisa que no cambia con el paso del tiempo: el amor incondicional de los hinchas de Unión por sus colores. La cámara de UNO Santa Fe estuvo capturando los mejores momentos.

El color de los hinchas de Unión

hinchas unión Los hinchas de Unión, a pura pasión como siempre.