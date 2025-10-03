El uno por uno de Unión en la derrota ante Aldosivi

Unión viene con un marcado bajón futbolístico, perdió con Aldosivi y quedó claro que ya le agarraron la mano a los planteos de Leonardo Madelón

La noche del viernes en el 15 de Abril no tuvo el desenlace para Unión al caer de local ante Aldosivi por la fecha 11 de la zona A del Clausura , y dejó escapar la chance de seguir bien arriba en la tabla. El Rojiblanco mostró un rendimiento en baja y con una producción que estuvo lejos de sus mejores partidos.

La falta de claridad en los últimos metros, sumada a errores defensivos puntuales, hicieron que los marplatenses se llevaran un triunfo valioso de Santa Fe.

El uno por uno de Unión

Matías Tagliamonte (4): esta vez poco pudo hacer. Aldosivi no llegó tanto pero le terminó marcando dos goles.

Lautaro Vargas (4): fue uno de los que más intentó en ataque, más allá de equivocar las resoluciones en los metros finales y terminar desdibujado.

Maizon Rodríguez (4): le costó el partido. No estuvo sólido como en otros partidos y, cuando salió lejos, no se mostró confiable.

Valentín Fascendini (3): muy flojo partido. No dio nunca garantías. Venía siendo el mejor defensor de Unión, pero en este partido se lo notó muy endeble.

Mateo Del Blanco (4): jugó por debajo de lo que puede dar. Su mejor acción fue un centro que terminó rebotando en el travesaño, pero no mucho más que eso.

Julián Palacios (4): no pesó en los metros finales. Le faltó esa dinámica que lo caracteriza para desequilibrar por el carril y, una vez más, fue reemplazado.

Mauro Pittón (5): casi convierte un gol en el primer tiempo, pero el remate dio en el travesaño y picó en la línea. Corrió como siempre más allá de no ser su mejor partido.

Pittón, lo mejorcito de Unión ante Aldosivi.

Mauricio Martínez (4): no estuvo cómodo en el partido y por ese motivo no pudo darle al equipo una salida clara en la zona media. Se lo notó impreciso.

Franco Fragapane (3): otro partido en el que pasó desapercibido. Sin velocidad para desequilibrar. Termina siendo intrascendente.

Cristian Tarragona (3): se perdió un gol increíble debajo del arco y con el partido empatado. Estuvo muy lejos del nivel que venía mostrando.

Lucas Gamba (3): al igual que Tarragona, se perdió un gol insólito cabeceando debajo del arco por encima del travesaño. Aportó poco en ataque.

Nicolás Palavecino (-): si bien ingresó para jugar la última media hora, fue el futbolista más claro que tuvo Unión. Debería tener mayor continuidad.

Augusto Solari (3): apenas una corrida por derecha y nada más. Salvo aquel gol con Racing, cuesta encontrar algún aspecto positivo.

Diego Díaz (-): ingresó en el último cuarto de hora y lo mejor que hizo fue un pase en cortada para Tarragona. Después no entró mucho en juego.

Agustín Colazo (-): ingresó junto con Díaz, pero volvió a mostrar las falencias de siempre a la hora de descargar o jugar con algún compañero. Sigue sin marcar un gol.

Claudio Corvalán (-): pocos minutos en cancha. Se volcó en ataque, pero no pudo meter ningún centro preciso.