El uno por uno de Unión en la derrota ante Aldosivi

Unión viene con un marcado bajón futbolístico, perdió con Aldosivi y quedó claro que ya le agarraron la mano a los planteos de Leonardo Madelón

Por Mariano Cassanello

3 de octubre 2025 · 23:39hs
La noche del viernes en el 15 de Abril no tuvo el desenlace para Unión al caer de local ante Aldosivi por la fecha 11 de la zona A del Clausura, y dejó escapar la chance de seguir bien arriba en la tabla. El Rojiblanco mostró un rendimiento en baja y con una producción que estuvo lejos de sus mejores partidos.

La falta de claridad en los últimos metros, sumada a errores defensivos puntuales, hicieron que los marplatenses se llevaran un triunfo valioso de Santa Fe.

• LEER MÁS: Unión no rinde en casa, perdió con Aldosivi y por primera vez se fue silbado

El uno por uno de Unión

Matías Tagliamonte (4): esta vez poco pudo hacer. Aldosivi no llegó tanto pero le terminó marcando dos goles.

Lautaro Vargas (4): fue uno de los que más intentó en ataque, más allá de equivocar las resoluciones en los metros finales y terminar desdibujado.

Maizon Rodríguez (4): le costó el partido. No estuvo sólido como en otros partidos y, cuando salió lejos, no se mostró confiable.

Valentín Fascendini (3): muy flojo partido. No dio nunca garantías. Venía siendo el mejor defensor de Unión, pero en este partido se lo notó muy endeble.

Mateo Del Blanco (4): jugó por debajo de lo que puede dar. Su mejor acción fue un centro que terminó rebotando en el travesaño, pero no mucho más que eso.

• LEER MÁS: VIDEO: el recibimiento a todas luces de Unión en un colmado 15 de Abril ante Aldosivi

Julián Palacios (4): no pesó en los metros finales. Le faltó esa dinámica que lo caracteriza para desequilibrar por el carril y, una vez más, fue reemplazado.

Mauro Pittón (5): casi convierte un gol en el primer tiempo, pero el remate dio en el travesaño y picó en la línea. Corrió como siempre más allá de no ser su mejor partido.

Pittón, lo mejorcito de Unión ante Aldosivi.

Mauricio Martínez (4): no estuvo cómodo en el partido y por ese motivo no pudo darle al equipo una salida clara en la zona media. Se lo notó impreciso.

Franco Fragapane (3): otro partido en el que pasó desapercibido. Sin velocidad para desequilibrar. Termina siendo intrascendente.

Cristian Tarragona (3): se perdió un gol increíble debajo del arco y con el partido empatado. Estuvo muy lejos del nivel que venía mostrando.

Lucas Gamba (3): al igual que Tarragona, se perdió un gol insólito cabeceando debajo del arco por encima del travesaño. Aportó poco en ataque.

• LEER MÁS: Spahn cargó contra Levinton por el embargo a Unión: "No vamos a ceder ni un centavo"

Nicolás Palavecino (-): si bien ingresó para jugar la última media hora, fue el futbolista más claro que tuvo Unión. Debería tener mayor continuidad.

Augusto Solari (3): apenas una corrida por derecha y nada más. Salvo aquel gol con Racing, cuesta encontrar algún aspecto positivo.

Diego Díaz (-): ingresó en el último cuarto de hora y lo mejor que hizo fue un pase en cortada para Tarragona. Después no entró mucho en juego.

Agustín Colazo (-): ingresó junto con Díaz, pero volvió a mostrar las falencias de siempre a la hora de descargar o jugar con algún compañero. Sigue sin marcar un gol.

Claudio Corvalán (-): pocos minutos en cancha. Se volcó en ataque, pero no pudo meter ningún centro preciso.

