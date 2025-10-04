Pittón, sincero en Unión: "Nos acostumbramos a sumar de a tres y por eso esto nos duele"

El capitán de Unión, Mauro Pittón, dejó su análisis tras la caída en Santa Fe ante Aldosivi y no desvió la meta: "Tenemos un colchón, pero hay que sumar"

Unión no pudo sostener su nivel de local y cayó 2-0 frente a Aldosivi por la fecha 11 de la zona A del Clausura . Tras el encuentro, el capitán Mauro Pittón , habló en zona mixta y dejó sus sensaciones sobre el revés, remarcando la necesidad de mantener la calma y enfocarse en lo que viene.

“Hay que seguir trabajando. Son partidos. A veces de visitante se dan de una forma y con contundencia. Esta vez no pudimos concretar. Lógico que hay cosas por mejorar, queda mucho y sabemos que cada punto es muy importante”, expresó el mediocampista.

• LEER MÁS: El uno por uno de Unión en la derrota ante Aldosivi

El capitán valoró el camino recorrido hasta ahora, más allá de la caída: “Sabemos que todos los partidos son complicados. No importa si están arriba o abajo. Aldosivi demostró lo que se está jugando, al igual que nosotros, y no nos tocó convertir. Venimos trabajando bien y llegamos hasta esta fecha arriba, siendo una virtud. Por eso hay que aferrarnos a eso”.

image Pittón fue el único jugador de Unión que habló tras la caída ante Aldosivi.

El análisis del capitán de Unión

En relación a lo que se viene en el campeonato, Pittón insistió en que nada está definido: “Hay que sumar. No hay nada determinado. Es todo hasta la última fecha. Tenemos un colchón, pero hay un lote muy junto en diferentes objetivos. Tenemos que sumar para posicionarnos mejor y sostener lo que venimos haciendo. Quizás nos acostumbramos a sumar siempre de a tres y por eso esto nos duele. Hay que levantarse”.

• LEER MÁS: VIDEO: el recibimiento a todas luces de Unión en un colmado 15 de Abril ante Aldosivi

Pensando en el próximo compromiso en Santiago del Estero, también analizó las dificultades externas que pueden condicionar el juego: “El calor es para los dos. Hay que saber adaptarse y tomarlo como parte de esto. Entender la presión de la gente y cómo influye el calor. Adaptarse es clave en cada situación. Es un rival complicadísimo Central Córdoba”.

• LEER MÁS: Spahn cargó contra Levinton por el embargo a Unión: "No vamos a ceder ni un centavo"

Por último, se refirió al apoyo del hincha y a su estado físico: “Sabemos que contamos con el apoyo del hincha y no le podemos regalar ahora una victoria de local. Es algo pendiente que tenemos, pero el equipo se entrega. A veces las cosas no salen, pero el equipo deja todo”, afirmó. Y aclaró: “Tengo un corte simple –en el mentón– por situaciones de juego. Nada importante”.