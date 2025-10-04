Uno Santa Fe | Unión | Unión

Pittón, sincero en Unión: "Nos acostumbramos a sumar de a tres y por eso esto nos duele"

El capitán de Unión, Mauro Pittón, dejó su análisis tras la caída en Santa Fe ante Aldosivi y no desvió la meta: "Tenemos un colchón, pero hay que sumar"

Ovación

Por Ovación

4 de octubre 2025 · 00:28hs
Pittón, sincero en Unión: Nos acostumbramos a sumar de a tres y por eso esto nos duele

UNO Santa Fe | José Busiemi

Unión no pudo sostener su nivel de local y cayó 2-0 frente a Aldosivi por la fecha 11 de la zona A del Clausura. Tras el encuentro, el capitán Mauro Pittón, habló en zona mixta y dejó sus sensaciones sobre el revés, remarcando la necesidad de mantener la calma y enfocarse en lo que viene.

• LEER MÁS: Unión no rinde en casa, perdió con Aldosivi y por primera vez se fue silbado

“Hay que seguir trabajando. Son partidos. A veces de visitante se dan de una forma y con contundencia. Esta vez no pudimos concretar. Lógico que hay cosas por mejorar, queda mucho y sabemos que cada punto es muy importante”, expresó el mediocampista.

• LEER MÁS: El uno por uno de Unión en la derrota ante Aldosivi

El capitán valoró el camino recorrido hasta ahora, más allá de la caída: “Sabemos que todos los partidos son complicados. No importa si están arriba o abajo. Aldosivi demostró lo que se está jugando, al igual que nosotros, y no nos tocó convertir. Venimos trabajando bien y llegamos hasta esta fecha arriba, siendo una virtud. Por eso hay que aferrarnos a eso”.

image
Pitt&oacute;n fue el &uacute;nico jugador de Uni&oacute;n que habl&oacute; tras la ca&iacute;da ante Aldosivi.

Pittón fue el único jugador de Unión que habló tras la caída ante Aldosivi.

El análisis del capitán de Unión

En relación a lo que se viene en el campeonato, Pittón insistió en que nada está definido: “Hay que sumar. No hay nada determinado. Es todo hasta la última fecha. Tenemos un colchón, pero hay un lote muy junto en diferentes objetivos. Tenemos que sumar para posicionarnos mejor y sostener lo que venimos haciendo. Quizás nos acostumbramos a sumar siempre de a tres y por eso esto nos duele. Hay que levantarse”.

• LEER MÁS: VIDEO: el recibimiento a todas luces de Unión en un colmado 15 de Abril ante Aldosivi

Pensando en el próximo compromiso en Santiago del Estero, también analizó las dificultades externas que pueden condicionar el juego: “El calor es para los dos. Hay que saber adaptarse y tomarlo como parte de esto. Entender la presión de la gente y cómo influye el calor. Adaptarse es clave en cada situación. Es un rival complicadísimo Central Córdoba”.

• LEER MÁS: Spahn cargó contra Levinton por el embargo a Unión: "No vamos a ceder ni un centavo"

Por último, se refirió al apoyo del hincha y a su estado físico: “Sabemos que contamos con el apoyo del hincha y no le podemos regalar ahora una victoria de local. Es algo pendiente que tenemos, pero el equipo se entrega. A veces las cosas no salen, pero el equipo deja todo”, afirmó. Y aclaró: “Tengo un corte simple –en el mentón– por situaciones de juego. Nada importante”.

Unión Mauro Pittón Aldosivi
Noticias relacionadas
union no rinde en casa, perdio con aldosivi y por primera vez se fue silbado

Unión no rinde en casa, perdió con Aldosivi y por primera vez se fue silbado

video: el recibimiento a todas luces de union en un colmado 15 de abril ante aldosivi

VIDEO: el recibimiento a todas luces de Unión en un colmado 15 de Abril ante Aldosivi

todo el color de los hinchas de union para el partido ante aldosivi

Todo el color de los hinchas de Unión para el partido ante Aldosivi

spahn cargo contra levinton por el embargo a union: no vamos a ceder ni un centavo

Spahn cargó contra Levinton por el embargo a Unión: "No vamos a ceder ni un centavo"

Lo último

Pittón, sincero en Unión: Nos acostumbramos a sumar de a tres y por eso esto nos duele

Pittón, sincero en Unión: "Nos acostumbramos a sumar de a tres y por eso esto nos duele"

Madelón, caliente por la caída de Unión: Esto no es un drama, porque seguimos primeros

Madelón, caliente por la caída de Unión: "Esto no es un drama, porque seguimos primeros"

El uno por uno de Unión en la derrota ante Aldosivi

El uno por uno de Unión en la derrota ante Aldosivi

Último Momento
Pittón, sincero en Unión: Nos acostumbramos a sumar de a tres y por eso esto nos duele

Pittón, sincero en Unión: "Nos acostumbramos a sumar de a tres y por eso esto nos duele"

Madelón, caliente por la caída de Unión: Esto no es un drama, porque seguimos primeros

Madelón, caliente por la caída de Unión: "Esto no es un drama, porque seguimos primeros"

El uno por uno de Unión en la derrota ante Aldosivi

El uno por uno de Unión en la derrota ante Aldosivi

Unión no rinde en casa, perdió con Aldosivi y por primera vez se fue silbado

Unión no rinde en casa, perdió con Aldosivi y por primera vez se fue silbado

VIDEO: el recibimiento a todas luces de Unión en un colmado 15 de Abril ante Aldosivi

VIDEO: el recibimiento a todas luces de Unión en un colmado 15 de Abril ante Aldosivi

Ovación
Pittón, sincero en Unión: Nos acostumbramos a sumar de a tres y por eso esto nos duele

Pittón, sincero en Unión: "Nos acostumbramos a sumar de a tres y por eso esto nos duele"

Spahn cargó contra Levinton por el embargo a Unión: No vamos a ceder ni un centavo

Spahn cargó contra Levinton por el embargo a Unión: "No vamos a ceder ni un centavo"

VIDEO: el recibimiento a todas luces de Unión en un colmado 15 de Abril ante Aldosivi

VIDEO: el recibimiento a todas luces de Unión en un colmado 15 de Abril ante Aldosivi

Todo el color de los hinchas de Unión para el partido ante Aldosivi

Todo el color de los hinchas de Unión para el partido ante Aldosivi

Unión recibió un embargo por adeudar una comisión del pase de Malcorra a Tijuana

Unión recibió un embargo por adeudar una comisión del pase de Malcorra a Tijuana

Policiales
Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Detuvieron a un joven que asaltó varios comercios en plena Peatonal santafesina

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Murió en el hospital Cullen un hombre apuñalado en Alto Verde

Detuvieron a Patito en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Detuvieron a "Patito" en Cayastá: tenía causas por amenazas y drogas en su poder

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

El Festival de Blues en Santa fe festeja su 11º edición en Tribus con un line up de lujo

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Gira nacional: Marcela Morelo llega a Concordia, Paraná y Santa Fe

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario